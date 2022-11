Joshua Heath met Leuven Bears naar Oostende: “Zelfde cultuur, maar met andere namen”

Eind mei liet Joshua Heath de clubleiding van Leuven Bears weten dat hij na een verblijf van drie seizoenen de club zou verlaten. De Amerikaanse spelverdeler wou in eigen land zijn kans gaan in de G-League. Zes maanden later keert Heath terug door de grote poort als vervanger voor de tegenvallende Sloveen Zan Kosic.

“Ik had het leuk gevonden om dichter bij huis aan de slag te kunnen gaan bij Lakeland Magic. Dat is een ploeg in de G-League die banden heeft met Orlando Magic. Spijtig genoeg geraakte ik in de G-League niet binnen. Ik was dus opnieuw beschikbaar om terug te keren naar de Sportoase.”

Goed gevoel

Twee weken geleden arriveerde Joshua Heath opnieuw in Zaventem. Hij speelde meteen vriendschappelijk mee tegen Yoast en debuteerde zaterdag bevredigend in competitieverband tegen Luik (8 punten, 10 assists en 5 rebounds in 27 minuten).

Is er de voorbije zes maanden veel veranderd in de Sportoase? “Het gaat nog altijd om dezelfde cultuur, maar met andere namen. Natuurlijk is het anders werken met John Fulkerson dan vorig seizoen met Solomon Young. Het zal wat tijd vragen om het beste rendement te halen, maar anderzijds ben ik optimistisch. Ik ken het huis natuurlijk door en door. De systemen zijn me bekend, het is enkel nog wennen aan de nieuwe namen. Ik vermoed dat ook jullie competitie nog niet zo veel veranderd is. Oostende zal nog altijd wel een topclub zijn.”

Blijven volgen

In welke mate heeft Joshua Heath Leuven Bears kunnen volgen in Amerika? “Via het internet heb ik een aantal matchen kunnen volgen. Ik wist dus dat de club omwille van blessures een moeilijke seizoenstart kende. Ik ben blij dat ik nu mijn steentje kan bijdragen tot het ‘herstel’. Toen de speaker tegen Luik mijn naam afriep, kreeg ik veel applaus. Dat deed me wel iets.”

