José Pedro Monteiro (Lindemans Aalst): “We boeken elke week vooruitgang”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEOver exact drie weken begint de volleybalcompetitie in de hoogste afdeling. Lindemans Aalst opent op 15 oktober de competitie met een thuiswedstrijd tegen Menen. Deze namiddag stonden beide teams in Schotte tegenover elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd. Elk team won twee sets (20-25, 20-25, 25-22 en 25-16).

Eerder deze week oefenden de troepen van coach Idner Martins tegen het Nederlandse Sliedrecht en het Franse Cambrai. De Ajuinen trokken telkens aan het langste eind, respectievelijk met 0-4 en 3-2. “De oefenduels zijn goed om ritme op te doen”, zegt spelverdeler José Pedro Monteiro die tegen Menen de tweede en vierde set tussen de lijnen stond. “We zien dat we week per week vooruitgang boeken. Tegen Cambrai bijvoorbeeld, toch een sterk team, zetten we een goede prestatie neer.”

De 30-jarige Monteiro is met Lindemans Aalst toe aan zijn eerste buitenlands avontuur. Voordien speelde de Portugees van 1,84 meter bij verschillende clubs in zijn vaderland Portugal. “Ik kende het team van Aalst niet echt, maar wist wel dat de Belgische competitie een hoog niveau haalt en sterker is dan de Portugese. Het is via de coach, Idner Martins, dat ik bij de club terecht kwam. Ik speelde nog samen met Idner in de nationale ploeg van Portugal. Hij kent dus mijn kwaliteiten. Aalst is mijn eerste club buiten Portugal. Ik moest mijn vrouw en zoontje Francesco (3) achterlaten, maar het is een stap die ik moest zetten voor de verdere ontwikkeling in mijn carrière. Ik sta trouwens in voortdurend contact met mijn gezin. Elk vrij moment ben ik met hen aan het videochatten.”

Voor de positie van spelverdeler gaat Monteiro de concurrentie aan met Mikkel Hoff. De Noor is tien jaar jonger. “Ik heb inderdaad meer ervaring, maar we verstaan elkaar goed en kunnen leren van elkaar. Mijn kwaliteiten als passeur? Ik hou ervan om snel te spelen. Verder werd ik in Portugal “Magical” genoemd (lacht). Het is mijn ambitie om dit seizoen zoveel mogelijk te winnen met Aalst, in elk van de competities waarin we uitkomen. In Portugal behaalde ik drie keer de landstitel met drie verschillende teams: Sporting Espinho, Sporting Lisbon en Fonte do Bastardo. Met de nationale ploeg won ik in 2018 de Challenger Cup.”

“Ik heb het prima naar mijn zin bij deze club. Ik kwam bij Aalst terecht in een toffe club en de organisatie is er prima. Ik ben blij met mijn beslissing. Ik woon samen met ploegmaats Mikkel Hoff en Renars-Pauls Jansons in een appartement in Gent, een stad die me heel erg bevalt. We kunnen het goed vinden met elkaar. Wie er kookt? Ook daarin verstaan we elkaar prima. Ieder om beurt bekommert zich om het eten.”

Galawedstrijd tegen Maaseik

Komende week speelt Aalst twee vriendschappelijke wedstrijden. Woensdag is er de terugwedstrijd in Saint-Quentin. Zaterdag 1 oktober staat de galawedstrijd tegen Maaseik geprogrammeerd. De wedstrijd start om 19 uur en de toegang is gratis.