José Monteiro en Lindemans Aalst ontvangen Gent: “Vierde plaats blijft ons doel”

voetbal derde nationale B Noa Janssens met Sporting Kampenhout één helft evenknie van topploeg Houtvenne: “4 op 6 nodig na Pasen om recht­streeks behoud te verzekeren”

Houtvenne is momenteel dan wel geen leider in derde nationale B, toch is het misschien de best voetballende ploeg van de reeks. In die zin hoeft het geen oneer te zijn om met 6-2 de boot in te gaan zoals Sporting Kampenhout afgelopen weekend, zeker niet als je een helft lang de evenknie van de opponent bent geweest.