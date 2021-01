Jos Vanderelst richt in Vossem fanclub voor Remco Evenepoel op: “Wat hij doet, is fenomenaal”

WielrennenDe voorbije drie jaar had Remco Evenepoel al een supporterslokaal in zijn eigen woonplaats Schepdaal. In de nabije toekomst komt daar een tweede fanclub bij. Een aantal wielerliefhebbers in Vossem heeft de koppen bij elkaar gestoken en zijn in café ‘In den Congo’ met het initiatief gestart.

Jos Vanderelst is één van de drijvende krachten achter de nieuwe supportersclub van Remco Evenepoel. Hoewel iedereen van goede wil was, kwam die club er niet zonder slag of stoot. “Café ‘In den Congo’ is een echt sportcafé. Er hangen twee televisietoestellen waarop altijd wielrennen of voetbal te zien is. Wie over de vloer komt, weet dat ook. De voorbije jaren leerden we met zijn allen Remco Evenepoel kennen. Wat hij doet, is fenomenaal. Ik ben zestig jaar, maar heb sinds Eddy Merckx nooit zo een talent gezien. Merckx heeft trouwens de wielermicrobe in mij gevoed. Nadien kwamen Johan Museeuw en Tom Boonen. Remco is nog van een andere orde. Hij kon me snel begeesteren.”

Eerste plannen

Normaal gezien moest de nieuwe supportersclub in augustus al boven de doopvont gehouden worden. Jos Vanderelst bevestigt. “Tussen pot en pint werd besloten om een fanclub op te starten. Corona heeft ons echter parten gespeeld. We hadden de toelating nodig van de ouders van Remco en van zijn supporterslokaal in Schepdaal. Normaal gezien was dat een probleem, omdat Vossem en Schepdaal in dezelfde provincie liggen. We zijn evenwel van elkaar gescheiden door de Ring en dat argument volstond. Het was de bedoeling om in oktober al naar Schepdaal af te reizen, maar door de lockdown mocht dat niet. Uiteindelijk hebben we alles kunnen regelen via een videoconferentie.”

Lid worden

Voor het bescheiden bedrag van vijftien euro kan men lid worden. Jos Vanderelst vervolgt. “Voor dat geld krijg je een gepersonaliseerde lidkaart en een gepersonaliseerd mondmasker. Het is de bedoeling om samen de grote koersen op het scherm te volgen. Ik denk aan het WK of de Spelen. Naar koersen in de buurt zouden we met een bus kunnen heengaan. In een latere fase kunnen we Remco misschien eens naar Vossem krijgen voor een sportavond. Dat laatste zou mooi zijn, maar is nog toekomstmuziek.”

