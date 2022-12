Jos Donvil ziet Wambeek Ternat oprukken in eerste provinciale: “Het lelijke eendje wordt terug een mooie zwaan”

Voetbal eerste provincialeVermits Wambeek Ternat in het voorjaar nog de eindronde mocht spelen, waren de verwachtingen voor het seizoen hooggespannen. De eerste weken van de. nieuwe campagne vielen echter tegen. Een groot aantal blessures speelde daarbij een hoofdrol. Intussen heeft de fusieploeg opnieuw haar draai gevonden. Een vierde plaats in eerste provinciale is het gevolg.

Voorzitter Jos Donvil maakt een duidelijke analyse van de heenronde. “Een aantal factoren speelden een rol bij onze gemiste competitiestart. Veel spelers lagen in de lappenmand. Bij momenten was het zoeken om voldoende mankracht ter beschikking te hebben. Een aantal van die geblesseerden hebben tot op heden nog geen minuut gevoetbald. Dat die afwezigen een invloed hadden op onze resultaten, valt gemakkelijk aan te tonen. Zodra zij met mondjesmaat begonnen terug te komen, begonnen we punten te pakken. Momenteel kunnen we opnieuw beschikken over een uitgebalanceerd team. De terugkeer van enkele spelers vertaalde zich onmiddellijk in punten. We zitten bijna aan het niveau van vorig seizoen. Bijna, nog niet helemaal. Het lelijke eendje wordt in ieder geval opnieuw een mooie zwaan.”

Conclusies

Jos Donvil ziet nog oorzaken en durft daarbij in eigen boezem te kijken. “We hebben lessen getrokken uit de transferperiode. Daar hebben we pech gehad. Op zich zijn we niet echt te laat begonnen met ons huiswerk. Bij mij is een woord een woord. Een aantal potentiële nieuwkomers hadden hun woord gegeven, maar dat nadien niet gehouden. Het gevolg was dat er in allerijl spelers moesten worden bijgehaald. We moesten te snel handelen. Die fout zullen we als club niet meer maken. Bijkomend gegeven: het verlies van kapitein Tom Desmet. Dat verhaal is helemaal correct verlopen, maar we missen hem wel als leider op en naast het veld.”

Vierde plaats

Wat moet Wambeek Ternat nu beginnen met die huidige derde plaats? Jos Donvil blijft er rustig bij. “We kunnen niet stellen dat we een slecht seizoen beleven. Beigem Humbeek en Bierbeek lijken me buiten schot. Zij strijden voor de titel. Mazenzele Opwijk ligt wel nog binnen handbereik. We moeten de komende maanden gewoon ons eigen traject volgen. Toen het minder ging, was er nooit paniek. Die zal er ook in de toekomst niet zijn. Zorgen maak ik me niet. We mikken op de eindronde. Als we blijven spelen zoals de laatste weken, moeten er daar voor ons zeker opportuniteiten komen.”