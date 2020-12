Jos Donvil pleit voor een seizoen zonder amateurvoetbal: “Geen kantine is de dood voor veel clubs”

Voetbal 1ste provincialeJos Donvil is sinds eind september de nieuwe COO van RSC Anderlecht. Daarnaast is hij ook voorzitter van provincialer Wambeek-Ternat en is hij één van de bezielers van Vista. Vanuit die laatste positie stelt hij zich vragen over de beslissing van Voetbal Vlaanderen om vanaf 15 februari weer met competitievoetbal te starten.

Jos Donvil wil met Vista een spreekbuis zijn voor de verenigingen van het amateurvoetbal. “Een tweehonderdtal clubs heeft zich aangesloten bij onze beweging. We willen inderdaad de spreekbuis zijn van de clubs naar Voetbal Vlaanderen, de KBVB en de politiek toe. Onze hoofdbekommernis is het vrijwaren van onze toekomst. De ontwikkeling van de jeugd, het sociaal engagement en financiële ideeën aanreiken zijn daarbij belangrijke aspecten. We hebben recent een bevraging gedaan bij de clubs naar de heropstart van de competitie. Uit de rondvraag bleek dat een groot deel van de clubs geen voorstander is van die heropstart.”

Geen inkomsten

Meteen probeert Jos Donvil een en ander te kaderen. “Laat me vooreerst duidelijk stellen dat we de jeugd wel willen laten voetballen. Die investering moeten de clubs blijven doen. We hebben het over de eerste ploegen die meestal een aardig deel van het budget opgebruiken. Een heropstart zonder het gebruik van de kantines en de kleedkamers zien we niet zitten. Inkomsten zijn er niet, maar bijvoorbeeld bij Wambeek-Ternat moeten wij lopende kosten zoals het betalen van de jeugdtrainers, de afbetaling van het synthetisch veld of de huur van de koffiemachine blijven betalen. De kantine is de grootste bron van inkomsten. Geen kantine is de dood van veel clubs. Voetbal Vlaanderen houdt hier geen rekening mee.”

Alternatief

Volgens Jos Donvil moeten clubs zich focussen op volgend seizoen. “Een halve competitie zal veel discussies losweken bij de clubs. We kunnen beter kijken naar de nieuwe competitie in september. Laat ons van deze campagne een neutrale maken. Eventueel kan er wel vriendschappelijk of in toernooivorm gespeeld worden, maar clubs hoeven niet langer de extra premiekosten van de spelers op zich te nemen. Laat gezonde clubs ook gezond blijven.”

