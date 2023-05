Jorre Smet is nieuwe provinciaal kampioen wielrennen bij de beloften: “Eerste zegetuil is meteen een bloemenpraal”

Wielrennen West-Vlaanderen Victor Vaneeck­hout­te pakt bergprijs in E3 Saxo Classic: “Nochtans beloofde ik niet vroeg in de aanval te gaan”

Twee podia in één etmaal voor Victor Vaneeckhoutte (17). De tweedejaarsjunior uit Vichte pakte zaterdag in de E3 Saxo Classic in Bavikhove de bergprijs. Zondag reed hij in de kermiskoers aan de Zandvleuge in Kruishoutem solo naar de overwinning.