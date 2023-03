Jorre Smet heeft eerste zege al te pakken: “Winst in Kruiningen smaakt naar meer”

In Kruiningen ging het niet meteen om de grootste koers, maar de winst geeft Jorre Smet wel vertrouwen voor het vervolg van het seizoen. “Vrij vroeg in de koers reed ik al alleen voorop. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van acht vluchters. Met Joppe Sterck, Steven Vermeulen en Bryan Maes als ploegmakkers aan mijn zijde zag het er meteen mooi uit. Het draaide goed rond vooraan.”

“Op twee ronden van het einde waren er plots enkele ontsnappingspogingen. Ik vond het opportuun om op dat moment zelf voor de aanval te gaan. Mijn drie compagnons hebben toen voortreffelijk afgestopt. Die vroege poging om alleen weg te geraken, was dubbel. Ik vreesde wel de tegenwind in de polder, maar tegelijkertijd verwachtte ik ook dat er een groepje vooraan zou ontstaan.”

Anders koersen

Koersen in Nederland is niet altijd hetzelfde als koersen in Vlaanderen. Jorre Smet kan getuigen. “In ons land waren er geen koersen. Tegenwoordig is het beperkte aantal koersen toch een probleem. In Kruiningen ging het om een koers over een korte afstand (zestig kilometer, red.). De beleving aan de finish kan niet vergeleken worden met de beleving zoals je die in Vlaanderen tegenkomt. Toch is dit een opsteker. De winst in Kruiningen smaakt naar meer.”

“Ik heb er een goede winter opzitten. In december was ik al op stage in Calpé. Vorige week trainde ik dan weer samen met de ploeg op Mallorca. Daar hebben we echt geluk gehad met het weer. De Mallorca Challenge was enkele dagen voordien uitgeregend. Nu hoor ik dat er sneeuw ligt. Dat hebben ze al jaren niet meer meegemaakt op het Spaanse eiland. Wij konden echter in perfecte omstandigheden trainen.”

Omloop van het Waasland

Zondag start Jorre Smet in de Omloop van het Waasland. Als man van de streek kijkt hij uit naar de eerste grote koers in zijn agenda. “Na de koers in Kruiningen heb ik nog tachtig kilometer extra getraind om toch voldoende kilometers in de benen te hebben. Tussen Lokeren en Kemzeke krijgen we de nodige kasseien voorgeschoteld. Het is inderdaad een koers om naar uit te kijken. Hetzelfde geldt voor de interclub op paasmaandag in Nieuwkerken-Waas. Die wordt door de ploeg georganiseerd.”

