Jorn Van Ginderdeuren (T1 AA Gent Ladies): “Zege OHL is verdiend, maar de 4-1-cijfers zijn te zwaar”

Joedrick Pupe bekert met FCV Dender tegen Bergen: "Een gebroken knieschijf heeft me twee jaar gekost"

Zondag bekert FCV Dender op het veld van Bergen, een club die uitkomt in de Waalse tweede nationale. Aan onderschatting wordt beter niet gedaan, want de Henegouwers hebben ambitie en tellen enkele profspelers in hun rangen. Bekersucces zou echter een logisch vervolg zijn van een degelijke competitiestart.