Jorn Van Ginderdeuren (T1 AA Gent Ladies) na 2-2 tegen Woluwe: “Veel middenveldspel, weinig dreiging”

De nieuwe oefenmeester van het team uit de Super League kreeg voor de aftrap van de tweede thuismatch van het seizoen puzzelwerk. Kapitein Chloé Van Mingeroet liep een coronabesmetting op. Zo vierde Jinte Leeman haar debuut. Het knieletsel van Jasmien Matthys was niet geheeld. Door een probleem met de hamstring kon ook Isa Dekker niet spelen. Bovendien was diepe spits Amber Maximus nog niet klaar voor negentig minuten. Door een knieletsel miste ze al de verplaatsing naar Genk.

Herschikte bezoekers

“Gezien haar verleden inzake knieletsels springen we met Amber voorzichtig om”, verduidelijkte Van Ginderdeuren. “Mijn ploeg was ietwat onder de indruk van de felle start van Woluwe. De bezoekers hanteerden een totaal ander systeem dan in hun vorige wedstrijden. Logisch nadat ze thuis van OHL met 0-8 verloren. Woluwe deed het met drie achteraan en een vierkant op het middenveld. De duels waren fel, maar sportief. Op een hoekschop waren we niet aandachtig genoeg en slikten we de 0-1. Na handspel zette Emma Van Britsom een strafschop om waardoor we langszij kwamen. In een wedstrijd met veel middenveldspel en weinig doelgevaar.”

Goal en dubbel geel

Rond het uur bracht de Gentse trainer Maximus in. Wat meteen rendeerde. “In een omschakeling kon Amber ons op voorsprong tillen”, ging Van Ginderdeuren verder. “De lijnrechter stond nochtans te vlaggen, maar werd door de scheidsrechter terecht overruled. Door enkele beslissingen van de ref raakten wij de focus kwijt. Amber pakte geel voor een overtreding en trok twee minuten later in onze grote rechthoek een speelster neer. Rood en een terechte strafschop. Waardoor het 2-2 werd. Nadien gaven we niets meer weg en prikten we ondanks de numerieke minderheid enkele keren tegen.”

Zodat Gent na drie speeldagen vier punten totaliseert. “Gezien we begonnen tegen OHL en Genk hadden we vooraf voor vier op negen willen tekenen”, besloot Van Ginderdeuren. “Op 10 september trekken we naar Zulte Waregem, de ex-club van mijn assistent Angelo Gaytant. Een match die in het rood is aangekruist. Ook al moeten we het doen zonder Maximus want zij is geschorst.”

