Jorn Van Ginderdeuren (AA Gent Ladies): “Na de winterstop zwaarste kalender: dus moeten we tegen Zulte Waregem drie punten pakken”

“Zo’n late tegengoal is altijd zuur, maar bij het bekijken van de beelden nog wat zuurder”, beweert trainer Jorn Van Ginderdeuren. “Want ook nog eens een doelpunt na buitenspel, duidelijk een halve meter. Los daarvan, Brugge was de betere ploeg en had de beste kansen. De thuisploeg had al eens lat en paal getroffen. In de eerste helft waren wij in de duels iets te plat. Na de rust deden we dat beter. We hielden stand. Tot minuut 94. Dat is pijnlijk.”

Dubbel geel

Van Ginderdeuren had dicht tegen het einde van de reguliere speeltijd nog een niet geplande wissel moeten doorvoeren. Jasmien Matthys werd door krampen overmand en kon niet meer verder. Rkia Mazrouai viel in en liep snel tegen twee gele kaarten aan. “Eerst was er een opstootje met ex-ploeggenote Lyndsey Van Belle waarbij de scheidsrechter beide speelsters geel gaf”, gaat de trainer van AA Gent Ladies verder. “Rkia beging nadien nog een overtreding en kreeg terecht een tweede gele kaart. Ze zal zaterdag thuis tegen Zulte Waregem geschorst in de tribune moeten plaatsnemen.”

Tweede spits

Dat duel in de Ghelamco Arena wordt misschien wel beslissend voor het zesde en laatste ticket voor play-off 1. In de veronderstelling dat Club YLA en Standard zich op de plaatsen vier en vijf zullen handhaven. “De nul-nul tegen leider OHL zal Zulte Waregem zeker vertrouwen schenken”, beseft Van Ginderdeuren. “Onze prestatie tegen Club YLA moet ons ook in eigen kunnen doen geloven. Ik denk dat we zaterdag best de drie punten pakken. Omdat we na de winterstop volgens mij de zwaarste kalender hebben met matchen tegen Genk, Standard, OHL en Anderlecht. Van de ploegen achter ons hebben we enkel nog Woluwe en Aalst. Zaterdag viel Isa Dekker tien minuten voor tijd in. Je zag dat ze na een lange blessure nog wat matchritme ontbreekt. Na Nieuwjaar kan Isa als tweede spits heel belangrijk worden.”

Lees ook: meer vrouwenvoetbal