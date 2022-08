Jorn Van Ginderdeuren (AA Gent Ladies): “Met deze jonge groep hameren we vooral op organisatie”

In voetbal wordt de logica soms gerespecteerd. Dat OHL bij Gent de eerste drie punten van het seizoen pakte was te voorspellen. Want de blauw-witten doen het in deze Lotto Super League met een bijzonder jonge kern. “Tegen OHL deden wij het in balverlies goed”, evalueert Van Ginderdeuren. “We dwongen ook drie hele goeie mogelijkheden af. Onder meer twee via Nena Retsin. Hadden we tegen OHL een goaltje gemaakt was dat super geweest. De bezoekers konden tegen ons niet hun gewone tempo ontwikkelen. Wat met de hitte van zaterdagnamiddag te maken had. Dat speelde in ons voordeel.”