Jorn Van Ginderdeuren (AA Gent Ladies) kraait nog geen play-off 1-victorie: “Op Woluwe en Aalst na nog alle kleppers”

Toch was Gent-trainer Jorn Van Ginderdeuren niet helemaal tevreden over wat zijn ploeg zaterdagnamiddag in de Ghelamco Arena serveerde. Of wou hij zijn jong team met beide voeten op de grond houden? “Het plan was om met open vizier te voetballen”, vertelde Van Ginderdeuren na het laatste fluitsignaal. “We maakten rap de 1-0. Nadien had ik de indruk dat de speelsters in hun hoofd kregen om toch niet te veel te proberen. Voetballend vond ik het echt niet goed. We zetten een blokske en hielden de nul. In de eerste helft kwamen we nog twee of drie keer voor het doel van de bezoekers. We hadden de partij kunnen beslissen, maar we maakten het onszelf nog moeilijk. We hebben de drie punten, de manier waarop maakte vandaag niet uit.”

Fleur Van Daele

Want Gent gaf over negentig minuten weinig weg. De bezoekers liepen via Lisa Lefere wel achter de eerste echte kans aan, maar doelvrouw Riet Maes had het stiftballetje van de Zultse spits doorzien. “Als we winnen doen we dat tot nog toe altijd met een clean sheet”, ging Van Ginderdeuren verder. “We beseften natuurlijk wel dat Zulte Waregem niet veel scorend vermogen heeft. Zeker na het uitvallen van Elke Van Gorp. Bij ons was Fleur Van Daele de eerste 45 minuten heel sterk. We hadden haar ook gevraagd te proberen wat meer de achterlijn te halen. Iets waarin ze slaagde. Tijdens de pauze was ze een beetje misselijk. Toch lieten we haar staan.”

Nog zes matchen

Pas een kwartier voor tijd ging ze naar de kant. Dankzij deze zege neemt AA Gent Ladies vijf punten voorsprong op Zulte Waregem. Het ticket voor play-off 1 is zeker nog niet binnen. Dat beseft ook Van Ginderdeuren. “Er zijn nog zes wedstrijden”, ging de trainer verder. “Onze eerste match na de winterstop is Woluwe. Daarna komen alle kleppers eraan. Op de voorlaatste speeldag bekampen we Aalst, maar dan is er een maand geen wedstrijd. De laatste match is bij Anderlecht. Wellicht wordt dat een ietwat geladen partij want tegen Dave Mattheus, in Gent mijn voorganger.”