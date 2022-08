Jorn Rijmenams en KFC Eppegem kleine week voor competitiestart: “Rustiger seizoen draaien moet in eerste instantie het doel zijn”

Hoe blikt de kapitein van rood-groen allereerst terug op de voorbereiding? “Dat was er eentje met ups en downs. We begonnen heel goed met een zege bij het één reeks hogerspelende Diegem, nadien verloren we zwaar in de beker van België tegen Linden. Dat was collectief geen goede match. Nadien is het zowat hetzelfde gebleven en wisselden we goede momenten af met minder goede. Dat uitte zich ook in de resultaten. Komt daarbij dat er ook redelijk wat blessures waren, ook bij de nieuwkomers zoals Van Steenwinckel en El Attabi. Zeker voor hen is het niet leuk omdat je je als nieuwe speler toch altijd graag wil integreren. Niet alleen naast, zeker ook op het veld.”

Goede mix

“We hebben inderdaad heel wat nieuwe namen aangetrokken”, gaat Rijmenams voort. “Ik denk een stuk of negen. Spelers met kwaliteiten en de nodige ervaring. Dan denk ik in de eerste plaats aan Vanbeginne en Van Delm. Je voelt dat ze de groep mee op sleeptouw willen nemen en dat is positief. Uiteindelijk hebben we globaal gezien nog altijd een jonge ploeg, maar wel eentje waarin de jonge gasten zich al bewezen hebben. Zeker eind vorig seizoen hebben zij er mee voor gezorgd dat we ons alsnog konden redden. Terwijl velen van hen in het begin van het seizoen niet eens bij de kern zaten. Nu zijn ze ook allemaal een jaartje ouder en dat kan alleen maar zijn vruchten afwerpen. Kortom, een goede mix wat mij betreft.”

Eigen sterkte

Rijmenams en maats mogen de competitie zaterdagavond openen op Tempo Overijse: “We zullen er meteen moeten staan, want Overijse heeft in de jaren dat ik hen bekamp altijd een sterke ploeg gehad. Dat is nu niet anders. Zij hebben ook een heel mooi parcours in de beker afgelegd en klopten onder meer FC Luik, een ploeg uit eerste amateur. Dan weet je dat ze vol vertrouwen zitten. Dat wil niet zeggen dat het een verloren match is voor ons. Zeker niet. We gaan van onze eigen sterkte uitgaan en er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten.”

“Ook al waren de resultaten in de voorbereiding niet schitterend, we nemen heel wat positieve punten mee naar de competitie. Pas dan moeten we er staan om er op die manier voor te zorgen dat we niet weer tot het einde moeten strijden om erin te blijven. Ondanks de fel vernieuwde reeks ben ik er zeker van dat we een rustig seizoen kunnen draaien. Laat dat in eerste instantie het doel zijn.”

