Jorn Houck (San Siro Deftinge) na 3-1-winst in de Supercup: “Leuk, maar nu ook een remontada inzetten in de competitie”

“We wisten vooraf dat we de underdog waren, maar wisten dat we een kans maakten. Dat hadden we bewezen in de finale in mei en thuis hadden we de wedstrijd tegen hen gewonnen. Maar door de terugkeer van Brecht Van De Wattijne, Senne Speliers, Jeroen Schoukens en Jens Vandenpontseele kregen we vandaag een heel andere tegenstander tegenover ons. Maar het is onze verdienste om hen voor eigen publiek aan het twijfelen te brengen. In balbezit deden we het heel goed. Jammer genoeg geven we twee doelpunten in geschenkverpakking weg en dat breekt ons zuur op. Al trappen we in de voorlaatste minuut nog tegen paal en lat. Ik kan mijn spelers enkel maar feliciteren voor deze wedstrijd, maar we blijven met lege handen achter. Toch denk ik dat we hierop verder kunnen bouwen en dat we in de competitie nog een gooi kunnen doen naar een plaatsje in de play-offs.”