Jorn De Winter en KAC Betekom voor komst van rode lantaarn Koersel: “Hebben iets recht te zetten”

“We zijn het aan onszelf verplicht om tegen Koersel de drie punten te pakken”, is De Winter meteen duidelijk. “Gezien de weinige punten die we de voorbije weken pakten, willen we niet in de problemen komen. En dat kan enkel door matchen te winnen.”

Wake-up call

“We gaan er dan wel voor moeten zorgen dat de foutjes van de voorbije weken eruit gaan. Zoals ook tegen Diest vorig weekend. Daar had toch wel meer ingezeten, zeker op basis van onze eerste helft. Maar na de pauze lieten we het allemaal lopen waardoor we die nederlaag onszelf kunnen aanrekenen. Hopelijk is die tweede helft een wake-up call geweest voor de komende weken.”

“We zijn het dus niet alleen tegenover onszelf verplicht om iets recht te zetten maar ook tegenover onze supporters en de staff. We willen heel graag weer laten zien welke ploeg we zijn en hoe goed we kunnen zijn. Dat hebben we dit seizoen meermaals laten zien. Maar de laatste weken dus niet of te weinig.”

Niet veel overschot

“Dat neemt niet weg dat we zomaar over Koersel heen gaan lopen”, beseft De Winter. “De buitenwereld denkt dat natuurlijk wel maar in deze reeks kan iedereen van iedereen winnen. Ook Koersel. Zij scoren sinds Nieuwjaar ook in elke match minstens één keer dus we gaan toch echt wel moeten oppassen en het niet te licht opvatten. In de heenronde hadden we ook niet zo heel veel overschot tegen hen.”

Zelf is de nog altijd maar 24-jarige De Winter weer terug na een blessure die hem enkele maanden aan de kant hield: “Iets voor de winterstop scheurde ik de ligamenten van mijn enkel. Daar ben ik nu eindelijk van hersteld en was de match tegen Diest mijn eerste terug in de basis. De weken ervoor tegen Beringen en Zwarte Leeuw viel ik kort in.”

Meteen twee goals

“Dat ik in die matchen al meteen twee keer kon scoren is natuurlijk leuk maar ik had toch liever gehad dat ze de drie punten opleverden. Ik ben vooral blij dat ik weer terug kan voetballen want dat is wat ik nog altijd het liefste doe. Ik hoop dat ik deze lijn nog zeven weken kan doortrekken samen met de rest van de ploeg.”