Jorn De Winter en KAC Betekom boeken tweede zege op rij en rukken op in stand: “Het gaat in stijgende lijn”

“Over een ganse match gezien denk ik wel dat wij verdiend met de drie punten aan de haal gingen”, opent De Winter. “Zij hadden ook wel kansen, maar wij de beste. Daar efficiënter mee omspringen blijft nog wel een werkpunt. Het leek lange tijd op 0-0 te eindigen, maar gelukkig scoorden we dan twee keer op vijf minuten tijd. Ik denk dat dat voor Beringen wel een tik was. Zij konden dan nog wel de aansluitingstreffer maken, maar echt in de problemen zijn we niet meer gekomen.”

Kantelpunt

“We pakken nu zes op zes en dat is natuurlijk heel mooi meegenomen”, gaat het Betekomse jeugdproduct voort. “Vooral de zege van vorige week thuis tegen Geel was toch wel een kantelpunt. De weken ervoor speelden we drie keer gelijk en eigenlijk hadden we daar evengoed ook al een zege kunnen behalen. Dat kwam er tegen Geel allemaal uit en dan zie je dat wij tot veel in staat zijn. Ook voor de groep was die zege heel erg welkom en die lijn hebben we nu gewoon doorgetrokken tegen Beringen.”

De stevige nederlaag op speeldag één lijkt al iets uit een ver verleden, want nadien verloor Betekom vijf weekends na elkaar niet meer: “Dat klopt en ik denk dat die match ons wel een beetje met de neus op de feiten heeft gedrukt. We brachten niet wat we moesten brachten tegen een Wezel dat natuurlijk ook wel heel sterk is. Ze staan niet voor niets op plaats één. Maar het schudde ons wel wakker met eerst die drie gelijke spelen en nu twee overwinningen. We zijn dus alleen maar in stijgende lijn gegaan.”

Zelf is De Winter de laatste weken ook weer bepalender voor Betekom: “Ik zit nu aan drie doelpunten op zes wedstrijden en ook enkele assists. Hoeveel juist weet ik eerlijk gezegd niet. Ik voel vooral dat het beter en beter gaat en ik voel me ook gewoon beter. Een twee weken terug zei ik nog tegen de groep dat ik nog niet had getoond was ik zou moeten tonen. Dat ik mijn niveau nog niet heb gehaald. Dat lijkt nu dus stilaan beter te lukken en dat is een fijn gevoel. Zeker als ik daardoor met doelpunten en assists de ploeg kan helpen aan zeges.”

