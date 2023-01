Jorn Cornelissen wint eerste ronde met Clem Scherpenheuvel: “Mijn twijfel over het nieuwe format werd weggenomen”

Basket tweede landelijkeHet gaat goed met Clem Scherpenheuvel in tweede landelijke. De ploeg won dit weekend de topper tegen Okido Arendonk met 72-60. Daardoor is men in Scherpenheuvel verzekerd van de eerste plaats in de groepsfase. Die wordt volgende week afgesloten met een (lastige) verplaatsing naar Lommel.

Met Clem Scherpenheuvel en Okido Scherpenheuvel stonden dit weekend de nummers één en twee van twee landelijke (B groep 2) tegenover elkaar. Met zestien punten had Jorn Cornelissen een belangrijk aandeel in de vlotte winst van Clem. “Je voelde in het begin van de match dat de druk om te winnen bij beide ploegen toch wel wat groter was dan anders. Het werd misschien niet de mooiste wedstrijd van het seizoen, maar het feit dat we de topper konden winnen, compenseerde voor ons alles.”

“Wat het verschil maakte? Het was een gelijkopgaande wedstrijd. Bij de rust stonden we vijf punten voor. Een veilige marge was dat niet. In het vierde quarter kon Arendonk terugkomen tot op één punt (61-60, red.). Op dat moment bleven wij iets kalmer dan de tegenstander, we pakten de zaken wat verstandiger aan. De eerste plaats in de groepsfase is nu definitief van ons. Volgend weekend trekken we naar Lommel, maar de marge op de achtervolgers is ruim genoeg.”

Nieuwe poule

Doordat er vorig seizoen geen dalers waren in landelijke omwille van de coronamaatregelen, zat men dit seizoen met de veel ploegen in tweede landelijke. Daarom werd er gekozen voor een nieuwe competitieformule met vier groepen van acht teams. De top vier neemt het nu tegen elkaar op in een promotiegroep. Clem Scherpenheuvel zal het vanaf half februari al zeker moeten opnemen tegen Hades Kiewit, Oxaco en Bavi Vilvoorde. Wellicht komt daar nog Nieuw-Brabo (of Tongeren) bij.

Jorn Cornelissen kijkt uit naar het tweede deel van de competitie. “Ik was in het begin een koele minnaar van de nieuwe formule. Mijn twijfel over het nieuwe format werd weggenomen de voorbije maanden. Onbekend was onbemind, maar intussen hebben we kunnen ervaren dat het een eerlijke formule is.”

Surplus

Vorig seizoen was Clem Scherpenheuvel een degelijke subtopper. De kern wijzigde nauwelijks, maar toch groeide de ploeg door naar de top. Jorn Cornelissen hoeft niet lang na te denken om het verschil te zoeken. “Vorig jaar misten we gewoon één grote jongen op de center. Met de komst van Jasper Verbeeck werd dat probleem opgelost. Hij was de ‘missing link’. Zijn ervaring zorgde er mede voor dat we een bijzonder sterke start namen. De laatste weken zijn de uitslagen nog altijd goed, maar loopt het spel wat stroever. Alle tegenstanders beseffen intussen natuurlijk dat ze dat tegen de leider spelen. Dat gegeven moeten we dan maar bijnemen.”

