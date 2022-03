Jorn Cornelissen bezorgt Scherpenheuvel de volle pot in Melsele: “Dertiger is een mooie bekroning”

Het blijft ook in landelijke een uitzonderlijk gegeven: een speler die dertig punten scoort. Jorn Cornelissen bracht dit huzarenstukje voor elkaar. Op Melsele-Beveren joeg hij drieëndertig punten door de korf, zodat Clem een vlotte 73-80-overwinning mee naar huis mocht nemen. “Het klopt dat je niet elke week met een dertiger naar huis komt. Thuis tegen Landen scoorde ik al eens eenendertig punten. Toen wonnen we niet. Die dertiger was een mooie beloning. De overwinning was terecht. Vanaf de eerste minuut namen we de match in handen. We konden vlot enkele fastbreaks lopen, waardoor we snel een voorsprong van vijftien punten opbouwden. In het tweede quarter stokte het spel even. Arne Vermaelen zat in quarantaine, waardoor we een mannetje minder in de rotatie hadden. De schots die aanvankelijk wel vielen, lukten nu door vermoeidheid niet meer. In de tweede helft konden we door onze ervaring de match rustig controleren. We hebben een goede ploeg, maar één of twee afwezigen kunnen we niet zo makkelijk opvangen.”