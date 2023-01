Jorn Braekeveld, Michiel Hanssens, Indy Vancraeyveldt en Rune Moerkerke zagen de besprekingen met Filip Hostyn en Etienne Zenner succesvol afgerond. “Ik zit daar goed en de trainer heeft veel vertrouwen in mij”, zegt Jorn Braekeveld (19). “Er waren aanbiedingen van andere ploegen. Twee uit onze reeks en twee van een reeks lager.”

Onder trainer Alan Deschodt stond Jorn Braekeveld op KRC Harelbeke twee seizoenen geleden voor de allereerste keer aan de aftrap. “Na vier wedstrijden viel de competitie toen stil door corona en werd niet meer hervat”, blikt hij terug. “Vorig seizoen werd Peter Devos zaliger dan onze nieuwe coach en mocht ik op KVK Westhoek voor de eerste keer starten.”

Ondertussen is hij uitgegroeid tot min of meer een vaste waarde. “Van de andere middenvelders leerde ik al veel bij”, klinkt het. Net voor de winterstop won het team van trainer Jordy Lemiengre op KVK Westhoek met een forfaitscore. “We tanken daardoor veel vertrouwen maar ondertussen is dat al twee weken geleden”, zegt Jorn.

Doelman Brandon Vanderbeken en maats staan derdelaatste. “Het is vechten tegen de degradatie”, zegt Braekeveld. “Gelet op de kwaliteit in onze groep, mogen we absoluut niet zo laag staan. Thuis hebben we nog geen enkele keer gewonnen. Wat ons vroeger veel lukte. Veel ploegen hadden het op de Poezelhoek moeilijk. We speelden al veel gelijk en het zat ons ook vaak niet mee. We moeten proberen efficiënter te zijn. Zowel vooraan als defensief.”

Oefenmatch Winkel Sport

Dinsdag was er thuis een oefenwedstrijd tegen Winkel Sport (1-2). De jonge spits Rune Moerkerke scoorde. “Tegen een ploeg uit een reeks hoger was het een leerrijke wedstrijd”, zegt Jorn.. “Winkel Sport is een ploeg met veel duelkracht. Het is een pluspunt dat Carlo Damman en Lennart Sampers een halfuur speelden. “Na Westhoek kregen we twee weken rust maar moesten wel vier keer gaan lopen. Dinsdag zijn we er opnieuw aan begonnen.”

Braekeveld is tweedejaarsstudent Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie aan Vives Torhout. “Volgende week donderdag starten de examens”, zegt de jonge middenvelder. “De combinatie studeren-voetballen lukt.”

Jens Decoster keert terug naar KSC Wielsbeke. De jonge Michiel Hanssens zal men enkele maanden moeten missen wegens een buitenlandse schoolstage.

