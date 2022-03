Joris Vanhaverbeke speelt bij rentree topwedstrijd met Basket SKT Ieper: “We doen nog steeds mee voor plaatsje in play-offs”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEJoris Vanhaverbeke was na enkele weken afwezigheid afgelopen weekend opnieuw van de partij bij Basket SKT Ieper. En dat zowel bij de One als de Two. Vanhaverbeke liet tegen Gembo Borgerhout meteen zien dat hij van goudwaarde is voor Ieper. Als invaller nette hij liefst 13 punten en had zo een belangrijk aandeel in de 72-61-winst .

“Een scheur in de hamstring hield mij enkele weken aan de kant”, verklaart Vanhaverbeke zijn afwezigheid. “Het was dan ook wat onzeker of ik wel zou spelen bij de One. Omdat ik in de partij van de B-ploeg tegen Blankenberge (71-52-zege, red.) geen last had, koos ik ervoor om de One te vervoegen, omdat bij dat team heel wat spelers geblesseerd zijn.”

“Ook Gembo had heel wat afwezigen, waardoor het ook voor hen puzzelen was met spelers die de ploeg kwamen aanvullen”, aldus Vanhaverbeke. “We speelden echter een volwassen en defensief heel sterke wedstrijd waarin we vooral het verschil maakten met driepunters en rebounds. Zeker Thomas Mertens scoorde heel vlot. Ondanks de afwezigheid van enkele grote jongens konden we ons inside laten gelden. We wonnen elk quarter, dus mag de overwinning als heel verdiend beschouwd worden.”

Vreemd klassement

Volgend weekend speelt Ieper voor het eerst dit seizoen tegen staartploeg Royal IV Brussels. “Zij hebben tot op heden nog maar vier matchen gewonnen, maar we mogen ons niet laten misleiden door hun klassering. Op verplaatsing naar Brussel op een zondag, het is hoe dan ook geen makkelijke opdracht. Hopelijk recupereren we tegen dan enkele spelers uit blessure.”

Het klassement is heel moeilijk in te schatten. Op basis van het aantal nederlagen komt Ieper net in aanmerking voor deelname aan de play-offs. “Het is wat ongelooflijk wat we dit seizoen al hebben meegemaakt wat blessures betreft, net als het komen en gaan van spelers”, stelt Vanhaverbeke. “De vele inhaalwedstrijden zullen nog een grote invloed hebben op het klassement. Desondanks doen we nog steeds mee voor een plaatsje in de play-offs en dat blijft ook de eerste doelstelling. We hopen vooral compleet en in vorm te zijn tegen de start van die eindronde. Daarin gaan we alles match per match bekijken.”

