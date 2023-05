Joris Jinze vier honderdsten van een seconde sneller dan maatje Yasu Vervoort: “Beetje pijnlijk voor hem”

wielrennen junioren Duarte Marivoet volgt zichzelf op als Belgisch kampioen tijdrijden U19: “Zelf blijven in geloven”

Zou hij zichzelf kunnen opvolgen? In de aanloop naar het BK tijdrijden in Waregem waren er rond Duarte Marivoet twijfels. De tweedejaarsjunior pakte net als vorig jaar in Gavere toch de nationale tijdrittitel. Hij was vijf seconden sneller dan Jasper Schoofs. Steffen De Schuyteneer pakte brons.