Joris Fauconnier vrijdag met Bears naar Limburg: “We mogen niet te braaf zijn”

Bij Leuven Bears rekent men er sterk op dat jeugdproduct Joris Fauconnier zich verder blijft ontwikkelen. “We sloten 2020 af met nederlagen tegen Mechelen en Bergen. De eerste nederlaag was pijnlijk, de tweede was anders. Toen speelden we drie quarters sterk en gingen we pas in de slotfase onderuit. Je merkte dat we toen met veel meer intensiteit op het veld stonden. Die intensiteit moeten we tegen Limburg United ook laten zien. Verliezen tegen Bergen is trouwens geen schande. De Henegouwers staat na vijf speeldagen ongeslagen aan de leiding.”

Lessen getrokken

Bij de Bears heeft men tijdens de winterstop lessen kunnen trekken. Joris Fauconnier bevestigt. “We moeten durven onze verantwoordelijk te nemen, we mogen niet te braaf zijn. Bij momenten lukt dat goed, bij momenten minder. Dat is bij mij ook zo. Ik krijg veel speelminuten van de coach en dat geeft vertrouwen. Intussen krijg ik al twee jaar het vertrouwen van Eddy Casteels en dat leidt ontegensprekelijk tot vooruitgang. Mijn spel vertoont veel meer maturiteit. Dat loopt parallel met de prestaties van de ploeg. Het is mijn taak om de ploeg goed te leiden. Het komt er voor mij op aan om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen. Natuurlijk heeft dat met ervaring te maken. Tegelijkertijd blijft dat mijn werkpunt. Ik moet nog meer initiatief nemen, niet te passief zijn en het spel ondergaan. Een goed shot is daar het gevolg van.”

Ambities

Ondanks de drie nederlagen mag men in de Sportoase ambities hebben. “We mogen onze ambities zeker niet laten zakken. Het halen van de playoffs is voor mij niet voldoende. In het verleden vocht je om achtste te worden en dan in de eerste ronde van de playoffs meteen in twee droge matchen uitgeschakeld te worden door Oostende. Moeten we daarmee tevreden zijn? Ik denk het niet.”