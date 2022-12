Joris Depoorter en WS Oudenburg trekken als viceleider het nieuwe jaar in: “Promotie blijft onze doelstelling”

“Onze seizoensstart was voortreffelijk”, steekt Depoorter van wal. “In onze eerste tien wedstrijden verloren we slechts één keer punten: een 1-1-gelijkspel in Veldegem. Zo pakten wij de eerste periodetitel en zijn we al zeker van een plaatsje in de eindronde. Ook na dat succes bleven we goed spelen, maar na een nieuw gelijkspel tegen Eernegem en een verrassende 1-2-thuisnederlaag tegen Oedelem, ging Daring Brugge alsnog als leider de winterstop in. Zuur, want we verdienden eigenlijk alle veertien wedstrijden te winnen. Tot drie maal toe wisten we een heleboel kansen niet af te werken, terwijl onze tegenstander wel aan vrijwel honderd procent wist te scoren.”