Joris Delle (KV Kortrijk) speelde ondanks drie tegentreffers uitstekende partij tegen Anderlecht: “Ontgoocheling is groot”

Na de wedstrijd was Delle toch vooral teleurgesteld. “Ik hield inderdaad enkele ballen tegen, maar ik incasseerde ook drie doelpunten”, vertelt de ex-doelman van onder meer Cercle Brugge. “De ontgoocheling is groot, want we hadden ons graag geplaatst voor de halve finales van de Croky Cup. Een 3-0-nederlaag doet altijd pijn. We lieten enkele mooie dingen zien in balbezit en we toonden dat we goed voetbal op de mat kunnen brengen, maar de laatste pass ontbrak vaak. We waren net iets te slordig. We kunnen niet tevreden zijn.”