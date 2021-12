Joris Delle (KV Kortrijk) speelde ondanks de drie tegentreffers een uitstekende partij: “De ontgoocheling is groot”

Zowel tegen kustploegen Knokke als KV Oostende maakte reservedoelman Joris Delle indruk. Op Knokke speelde KVK 1-1 gelijk en moesten strafschoppen beslissen wie er verder bekerde. Delle werd de grote held van de avond door maar liefst vier (!) elfmeters tegen te houden. Ook in de volgende ronde was hij op geen foutje te betrappen en hield hij zijn netten schoon tegen KV Oostende. Door die twee goede wedstrijden kreeg hij gisterenavond opnieuw het vertrouwen van coach Karim Belhocine. De goalie van KVK stelde niet teleur en pakte uit met enkele schitterende reddingen. Na de wedstrijd was Delle toch vooral teleurgesteld. “Ik heb inderdaad enkele ballen tegenhouden, maar ik heb ook drie doelpunten geïncasseerd “, vertelt de ex-doelman van onder meer Cercle Brugge.

“De ontgoocheling is groot, want we hadden ons graag geplaatst voor de halve finales van de Croky Cup. Een 3-0-nederlaag doet altijd pijn. We hebben enkele mooie dingen laten zien in balbezit en we hebben getoond dat we goed voetbal op de mat kunnen brengen, maar de laatste pass ontbrak vaak. We waren net iets te slordig. We kunnen niet tevreden zijn.”

Belhocine: “Anderlecht klasse te sterk”

“Anderlecht was een klasse te sterk vandaag”, wist Belhocine te vertellen op de persconferentie na de wedstrijd. “We konden enkele keren gevaarlijk zijn, maar aan dit Anderlecht was weinig te doen. Het is jammer dat we uitgeschakeld zijn, maar vanaf morgen focussen we ons op de competitie.” Veel tijd hebben de Kerels inderdaad niet om te treuren, want zondag komt Antwerp op bezoek in het Guldensporenstadion. De T1 van KVK hoopt op tweede kerstdag Aleksandar Radovanovic te recuperen. Hij was er gisteren niet bij met een blessure aan de hamstring. “Radovanovic is een belangrijke speler voor ons. We zullen er alles aan doen om hem fit te krijgen.”

Volledig scherm Karim Belhocine. © Photo News

