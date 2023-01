Joris De Loore maakt grote sprong op ATP-ranking na sterke veertiendaagse in Portugal

TennisDe 29-jarige Joris De Loore, afkomstig uit Wenduine maar nu in Damme wonende, kende een fantastische start van het nieuwe jaar. Hij speelde twee Challengertoernooien in het Portugese Oeiras: het eerste toernooi werkte hij zegevierend af en vorige week sneuvelde hij pas in de finale. Opmerkelijke resultaten, waardoor De Loore ook een mooie sprong voorwaarts maakt op de ATP-lijst.

“Ik ben inderdaad goed aan 2023 begonnen”, lacht Joris De Loore, die in zijn carrière al heel wat blessureleed te verwerken kreeg. “In Portugal maakte ik een goede beurt. Voor aanvang van die veertiendaagse stond ik op plaats 340 gerangschikt, zodat ik voor het eerste Challengertoernooi zelfs kwalificaties moest spelen. Ik won die twee matchen en op de hoofdtabel won ik daarna vijf matchen op rij. In de finale klopte ik de Roemeen Jianu. Voor het tweede toernooi kreeg ik van de organisatie meteen een plaats op de eindtabel, omdat ik het eerste toernooi als laureaat had afgesloten. Ook in die tweede week liep alles gesmeerd en moest ik pas in de finale een knieval maken. Met een heel goed gevoel en een pak ATP-punten keerde ik naar België terug.”

Van 340 naar 219

“Op de ATP-lijst deed ik uiteraard een uitstekende zaak. Ik steeg van plaats 340 naar plaats 219 op de ATP-waardeladder en dat is natuurlijk een opsteker voor de komende toernooien. In de meeste Challengertoernooien zal ik nu rechtstreeks een plaats op de eindtabel krijgen en dat is uiteraard een enorm pluspunt, want die kwalificaties zijn vaak heel vervelend en belastend. Deze week ben ik aan de slag in eigen land met de Challenger in Louvain-la-Neuve. Hopelijk valt de loting mee en kan ik er opnieuw wat punten scoren. Na dit toernooi blijf ik in Europa, maar mijn exacte planning staat nog niet vast.”

Papa in spe

“Het worden zeker Europese toernooien, want midden maart wil ik absoluut thuis zijn. Ik word immers papa, want mijn vriendin Jennifer Depuydt is zwanger. Er is een dochtertje is op komst. Mooie perspectieven om straks naar uit te kijken. Het zal daarna wat wennen zijn om mijn tenniscarrière en het vaderschap te combineren, maar dat zijn uiteraard luxeproblemen. 2024 zou wel eens een schitterend jaar kunnen worden.”

