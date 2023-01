Joris De Ceunynck wordt nieuwe coach U14 bij Limburg United: “Klaar voor nieuwe uitdaging”

“Terug naar mijn roots als jeugdcoach”, valt Joris De Ceunynck met de deur in huis. “In het verleden was ik samen met Gerrit Driessens en Hilde Kreemers begeleider van de Limburgse jeugdselecties. Ook werd ik reeds tijdens mijn actieve carrière als speler jeugdcoach in 2012 bij de U14 van Stevoort. Als speler mag ik terugblikken op een fantastische periode bij Stevoort en Nieuwerkerken. Bij Stevoort schopte ik het als speler tot in eerste landelijke. Bij Nieuwerkerken beleefde ik mooie jaren in tweede landelijke en werd er ook kampioen in eerste provinciale. In dat jaar speelden we de finale van de Beker van Limburg tegen het Bree van Thomas Dreesen en Brian Lynch. Ja, Thomas zal het niet graag lezen, maar wij wonnen toen die beker. Een mooie afsluiter van mijn carrière op 30-jarige leeftijd. Weet je dat ik toen bij Nieuwerkerken nog samen heb gespeeld met huidige prof Jarne Lesuisse en Matthias Bovy van United B? Die gasten bulkten toen al van het talent.”

Trainerscarrière

“In het jaar dat ik mijn shoes aan de haak hing ging ik meteen aan de slag als coach”, vervolgt bouwkundig tekenaar bij Group Jansen in Zonhoven en Oudsbergen. “Ik nam de U18 van Hasselt BT onder mijn hoede en op vraag van Raymond Westphalen, ondertussen succescoach bij Limburg United, was het de bedoeling om assistent-coach van Hasselt B in landelijke te worden. Raymond Westphalen werd plots headcoach bij Hasselt A en Frank Schevenels bij de B-ploeg. Een mooi seizoen samen met hem. Het jaar nadien werd ik headcoach van Hasselt B in tweede landelijke. De laatste 3,5 jaar coachte ik in Tongeren. Waarvan het laatste anderhalf jaar in tweede landelijke. De promotie van provinciale naar landelijke was een schitterende belevenis. Door omstandigheden waar ik niet dieper wil op ingaan hebben we onderling besloten om de samenwerking stop te zetten.”

Thomas Dreesen

“Vorig seizoen contacteerde sportief manager Thomas Dreesen van de Limburg United Academy mij of ik een overgang niet zag zitten. Ik had toen reeds mijn woord aan Tongeren gegeven. Nu kwam opnieuw dezelfde vraag. Terug coach worden van een jeugdploeg schenkt mij een goed gevoel. Ik heb altijd een boontje gehad om de jeugd onder mijn hoede te nemen. Als je dan die kans krijgt bij de trots van ons Limburgs basketbal is dat voor mij een hele eer. De samenwerking met Thomas Dreesen zal zeker vlot verlopen. We zitten duidelijk met dezelfde visie en ook buiten het basketbal kunnen we uitstekend met elkaar opschieten. Voor Thomas Dreesen is het ook een hele opluchting dat hij voor zichzelf een vervanger heeft gevonden om de U14 te coachen. Een gaatje in zijn agenda vinden is moeilijk. Of ik op termijn niet kan helpen bij de verdere uitbouw van de Academy? Misschien wel, maar ik wil mij nu in de eerste plaats concentreren op de U14. Limburg United moet talenten kweken die later kunnen hun opwachting maken bij de profs. Is het niet fantastisch dat United dit seizoen een kern heeft met tien Belgen? Ook is het zalig voor de supporters om Limburgse toppers met Jonas Delalieux, Jarne Lesuisse, Toon Ceyssens en Leander Dedroog te kunnen bewonderen. Dat is ook de bedoeling van United, zonder de Limburgse teams te benadelen, om de beste jeugd hier klaar te stomen voor het grote werk. Ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk en enthousiast voor deze nieuwe uitdaging. Mijn idee is zeker om op langere termijn te werken voor deze mooie club”, besluit de 35-jarige De Ceunynck, die de liefde volgde naar Tongeren.