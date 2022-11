Jörgen Gomes krijgt met Hoogstraten koploper Patro Eisden over de vloer: “Tegen de topploegen doen we het meestal goed”

voetbal eerste nationaleMet Patro Eisden mag hekkensluiter Hoogstraten zaterdagavond dan wel de leider in het klassement ontvangen. Toch heeft centrale verdediger Jörgen Gomes duidelijk geen schrik van de Limburgse koploper, die enkele weken geleden landskampioen Club Brugge nog tot het uiterste dreef in de Croky Cup.

De Rooikens incasseerden vorige week op het veld van Olympic Charleroi nochtans een zoveelste uppercut. “Enerzijds is het bijzonder zuur om in de laatste minuut nog te verliezen”, vertelt Gömes. “Anderzijds bewijst dat wel dat we het tegen de topploegen meestal goed doen. Zo verloren we ook op bezoek bij Luik bijvoorbeeld pas in extremis. Daarom moeten we ook geen schrik hebben van Patro. Al moeten we natuurlijk ook niet naïef zijn. Ze staan niet voor niks op kop.”

Progressie zichtbaar

Rode lantaarn Hoogstraten daarentegen kon dit seizoen nog maar één keer winnen. “Toch zie ik progressie. Bovendien hangt de groep, ondanks de tegenvallende resultaten, nog altijd heel goed aan mekaar. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat we zeker nog punten gaan pakken. Er zijn tenslotte nog matchen genoeg om de scheve situatie recht te zetten. Het wordt alleen zaak om de individuele foutjes uit ons spel te krijgen, want we het zijn die details die ons telkens nekken. Zo hebben we dit seizoen al ontzettend vaak met amper één goal verschil verloren.”

Na een moeizaam seizoensbegin lijkt Gomes stilaan helemaal zijn draai te hebben gevonden. “Ik heb mezelf in de ploeg gewerkt door elke training opnieuw alles te geven. Ook toen ik op de bank zat, heb ik trouwens nooit het hoofd laten hangen en daar ben uiteindelijk ook voor beloond met een eerste basisplaats een dikke maand geleden tegen La Louvière. Bovendien heb ik toen mijn kans gegrepen, waardoor ik sindsdien vertrokken ben.”

Opnieuw prof worden

Gomes kwam afgelopen zomer over van het Roemeense Pandurii. “Ik was daar prof en het is de bedoeling om dat opnieuw te worden. Waarom ik dan voor Hoogstraten gekozen heb? Enerzijds omdat ik heel veel vertrouwen voelde van de coach en anderzijds omdat het de ideale tussenstap is om me opnieuw in de kijker te spelen. En oké, het is niet bij de deur voor mij. Vanuit Rotterdam, waar ik woon, is het bijvoorbeeld een uur rijden, maar ik heb het hier wel prima naar mijn zin.”

Meer lezen: voetbal in 1N