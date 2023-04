Jorge Teixeira en STVV verliezen in slotminuut van Union: “We hebben gestreden als leeuwen, maar het heeft niet mogen zijn”

voetbal jupiler pro leagueHet werd een boeiende partij tussen ploeg in vorm Union en STVV. De Kanaries kwamen op voorsprong langs topschutter Gianni Bruno, maar in het laatste luik van de wedstrijd kon Union het tij keren met doelpunten van Teuma en in de slotminuut van Puertas.