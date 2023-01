Jorge Teixeira en STVV onderuit met 0-3 tegen AA Gent: “Overdreven rode kaart voor Koita rond het kwartier deed ons de das om”

voetbal eerste provinciale Spits Pieter Taveirne loodst KFC Herent met twee treffers voorbij topploeg Huldenberg: “Ik voel me als herboren na die hamstring­bles­su­re”

KFC Herent is aan een stevige opmars bezig in het klassement in eerste provinciale. Terwijl het tot voor enkele weken nog de rode lantaarn in handen had, is het dankzij een negen op negen opgeklommen naar een plekje in de ruime middenmoot. Gisterenavond nam het in eigen huis de maat van Huldenberg, nochtans de leider in de tweede periodestand.

22 januari