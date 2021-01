Jorg Keldermans (Cappellen FC) is blij dat er eindelijk duidelijkheid is: “Het zat er sowieso aan te komen”

Voetbal Tweede nationale BGeen voetbal meer dit seizoen in het Jos Van Wellenstadion in Kapellen. Ondanks eerdere berichten dat er tijdens het Valentijnweekend opnieuw kon worden gevoetbald, heeft het coronavirus daar alsnog een stokje voor gestoken. De beslissing is nu definitief, de deur van de stadions in lagere afdelingen gaan dicht en de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan, vroeger dan ooit, nu al beginnen.

“We zijn in ieder geval erg blij dat er nu eindelijk een einde komt aan die onduidelijkheid”, steekt Jorg Keldermans (38) van wal. Ondanks het feit dat hij met echtgenote Hedwig en zoontje Jens in Hasselt woont, stroomt er bij Jorg Keldermans geel-rood bloed door de aderen en dat is niet vreemd als je weet dat hij als achtjarige zijn eerste geel-rode plunje aantrok en rond de eeuwwisseling voor het eerst achter de schermen verscheen van zijn favoriete club. De thuiswedstrijden die hij in die 21 jaar diende te missen, zijn dan ook op één hand te tellen. Vandaag is hij gerechtigd correspondent van de club met het stamnummer 43 en sinds kort ook de voorzitter van de vereniging voor amateurclubs van de hogere afdelingen (VACHA).

“Het zat er sowieso aan te komen dat deze beslissing ging vallen”, vervolgt hij. “Voor mezelf was het eerder realistisch dat er niet verder kon worden gevoetbald gelet op het feit dat er nergens maatregelen werden versoepeld en het steeds de verkeerde kant op ging met de cijfers rond de pandemie. Bovendien zorgt deze beslissing ook voor een bevrijding voor de technische staf die steeds opnieuw een planning diende op te stellen om de spelers actief, gemotiveerd en in vorm te houden. Hopelijk kunnen we ons rond de zomermaanden opnieuw focussen op de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In principe wordt die start begin juli voorzien maar omdat de competitie nu al werd stilgelegd, zouden we eventueel trachten om dat plan met een aantal weken te vervroegen zodat de spelers tegen de start van de nieuwe competitie in september opnieuw voldoende balgevoel hebben ontwikkeld na al die maanden te hebben stilgelegen.”

Zijn er nu totaal geen activiteiten meer gepland in de club?

“In principe hadden we in het weekend van de eerste mei voor de vierde keer de Jos Van Wellencup voor jeugdspelers willen organiseren. Voorlopig blijft dat plan op tafel liggen al werden zopas nieuwe maatregelen getroffen voor de buitenschoolse activiteiten en de fameuze bubbel van tien. We zullen moeten afwachten hoe dat verder evolueert.”

“Uiteraard gaan we nu ook al de focus leggen op het volgende seizoen want ondanks ons bescheiden budget willen we ook volgend seizoen een rol van betekenis kunnen spelen op dit niveau. Onze nieuwe trainer Yves Van Heurck kan alvast rekenen op een stevige basis, want van de spelers die dit seizoen begonnen, hebben er alvast negen hun overeenkomst verlengd en hebben we met Maxim Deckers (die terugkeert van Zwarte Leeuw, red.) en Hatim Akaron (vorig jaar actief in de eerste klasse in Litouwen, red.) ook al twee nieuwkomers kunnen vastleggen. Ik ben wel benieuwd in hoeverre de beslissing, om het seizoen vroegtijdig te stoppen, een impact zal hebben op sommige clubs bij wie het water in het begin van dit voetbalseizoen reeds aan de lippen stond. Het feit dat zij nu geen inkomsten kunnen genereren en geen goede basis hebben om deze beslissing op te vangen, zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Voor mezelf komen er nu een paar rustige zondagen aan, maar daar zal mijn familie allerminst om treuren”, besluit Jorg Keldermans.

