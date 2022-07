Joren Segers schenkt vernieuwde Hubo Cycling Team in GP van de stad St-Niklaas eerste interclubzege

“Nochtans zag het er lang naar uit dat vier vluchters voorop zouden blijven”, begon Segers het wedstrijdverhaal. “Drie, vier ronden van het einde zijn we met de ploeg op kop van het peloton beginnen rijden. De voorsprong van het leiderskwartet bleef rond de twee minuten. Zodat ik besliste om zelf ook te beginnen meerijden. Ook enkele andere teams begonnen mee te draaien. Dan ging het snel. Op één ronde deden we meer dan één minuut van onze achterstand af. Bij het ingaan van de slotronde hadden we toch nog altijd een dikke halve minuut achterstand op de vier leiders.”

Massaspurt ontlopen

In die laatste ronde werd het viertal toch snel bij de lurven gevat. Maar dan kwam er vlug een nieuwe uitval van twee renners. “Dat duo pakten we op vijf kilometer van de streep”, ging Segers verder. “Het zag er naar uit dat het op een massaspurt zou uitdraaien. En dat is niet echt mijn ding. Ik wist dat het op vijfhonderd meter van de streep even zou stilvallen. Daar lag ik op vinkenslag. Ik sprintte zo hard mogelijk naar de laatste bocht. Toen ik uitdraaide had ik vijftig meter, een voorsprong die ik niet meer uit handen gaf. De laatste honderd meter kon ik de overwinning vieren.”

Bestuurslid Hubo CT

Voor de pion van het Hubo Cycling Team de tweede zege dit jaar. Nadat eind vorig seizoen de betere renners de ploeg verlieten zette Segers mee zijn schouders onder de doorstart. “De meeste renners van onze ploeg trokken naar VP Consulting”, aldus Segers. “Intussen zit ik bij het Hubo Cycling Team mee in het bestuur, we namen de vzw over. Een paar weken geleden werd Xander Stoopen derde in de interclub in Belsele, nu hebben we een intercluboverwinning beet. We staan er opnieuw. Zelf heb ik in het seizoen steeds wat tijd nodig om op niveau te geraken. Door mijn werk bij Decatlon in Turnhout heb ik niet echt veel tijd om te trainen. Ik word beter door de opeenvolging van koersen.”