Joren Segers is op dreef: “Op stage in Spanje had ik al het gevoel dat ik beter ben dan vorig seizoen”

Volleybal champions play-offs Julie Smeets en VDK Gent pakken ticket voor finales: “Die laatste set van ons tegen Charleroi was misschien wel de set van het vertrouwen”

De kaarten zijn geschud in de play-offs bij de vrouwen. VDK Gent zal vanaf volgende zondag samen met Asterix Avo - in een ‘best of three’-formule - strijden voor de Belgische titel.