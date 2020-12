Joren Paulus (Renolim Borgloon) is klaar voor herstart competitie: “Als we ons houden aan veiligheidsregels moet het lukken”

Het is nog niet duidelijk wanneer de futsalcompetitie in eerste nationale herstart. De door de Voetbalbond en de Liga eerste nationale Futsal voorgestelde datum van 8 januari, wordt door negen van de twaalf clubs afgewezen. Ook de drie Limburgse teams stellen zich vragen bij een herstart middenin de coronacrisis. “Is het verantwoord te herstarten wanneer het coronavirus nog volop woedt? En dan spreken we nog niet over het financiële plaatje”, luidt het bij het merendeel van de clubs.

We vroegen Joren Paulus, sterkhouder bij Borgloon Renolim en opgenomen in de voorselectie van de nationale ploeg voor de groepsfase richting EK 2022, om zijn visie. Is 8 januari niet vroeg? “Het voetbal heeft nu wel lang genoeg stilgelegen, ik snak weer naar het normale”, reageert Paulus. “Als we ons houden aan de veiligheidsregels, moet het lukken. Wij spelen in de hoogste klasse van het futsal en moeten het uithangbord zijn van onze sport. Met een goed protocol kunnen we een voorbeeld zijn voor de andere reeksen.”

Begrijp je waarom de ploegen niet zo happig zijn om de competitie zo snel op te starten?

“Uiteraard kan ik hen volgen. Veiligheid gaat boven alles. We zullen wekelijks moeten getest worden, maar wie zal opdraaien voor die kosten? Gaan de sporthallen open? Is er gelegenheid om te douchen? Zullen er toeschouwers toegelaten zijn? Het financiële plaatje moet ook kloppen, hé. De clubs hebben ook verplichtingen aan hun sponsors. Kortom, heel veel vraagtekens. Toch blijf ik erbij, dat mits een goed protocol veel mogelijk is.”

Met acht op twaalf namen jullie een onverwacht goede competitiestart?

“We zijn nog ongeslagen en dat met een erg krappe kern. We wonnen tweemaal en speelden evenveel keer gelijk. Dat is inderdaad een knap resultaat. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de confrontaties tegen de kleppers nog volgen. En met de overstap van klasbak Merus Durakovic naar Full Hasselt zal dat een stuk moeilijker worden.”

Trainer Papanicolaou beschouwt je als een belangrijke schakel, zowel op als naast het terrein. Hij haalt superlatieven boven als doorzetter, meedenker, iemand die lijnen uitzet... Liggen die eigenschappen in je karakter?

“In principe ben ik een rustig persoon. Ook bij de jeugd was ik steeds kapitein. Ik kan me goed inleven in situaties. En op de juiste manier communiceren is heel voornaam. Ik vind het ook heel belangrijk dat ieder aan dezelfde koord trekt en de gemaakte afspraken naleeft. Anderzijds is elke schakel belangrijk voor de ploeg. Van materiaalmeester tot vrijwilliger tot voorzitter.”

De trainer gaf je ook een andere positie in de ploeg. En dit tot tevredenheid van iedereen, want je scoorde tot hiertoe achtmaal.

“Ik voelde me het best op de rechterflank. Dan kon ik naar binnendraaien en met links schieten. Nu zette de trainer me in de verdediging en scoor ik ook heel vlot. Toch super. Petros is een jonge trainer met enorme kwaliteiten. Hij wordt ongetwijfeld een topcoach.”

Je prima prestaties moeten ook nationaal trainer Bachar opgevallen zijn. Samen met ploegmaat Kenneth Vanderheyden zit je in de voorselectie van nationaal futsalteam.

“België plaatste zich voor de groepsfase voor het EK 2022. Die wedstrijden komen er binnenkort aan. Ik had een positief gesprek met bondscoach Bachar. Eerder was het moeilijk om werk, futsal en veldvoetbal te combineren. Door de lockdown is dit nu wel mogelijk. Er werden twintig spelers geselecteerd, waarvan er veertien overblijven. Iedereen krijgt een eerlijke kans. We zien wel waar dit eindigt.”