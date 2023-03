Joren Paulus (Belisia): “Wij willen dit hoofdstuk in schoonheid afsluiten”

“Dat ging alleszins niet zonder slag of stoot”, stelt kapitein Joren Paulus. “Het is anders wel die mentaliteit die ons ook vorig seizoen geen windeieren legde. We hebben duidelijk karakter getoond tegen Mechelen. Ik weet wel dat men in de bestuurskamer uitgesproken ambities heeft, maar laat het ons van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Gedrevenheid kan ons ver brengen en bovendien leeft binnen de groep de spirit om dit hoofdstuk in schoonheid af te sluiten.”

De kapitein doelt daarmee niet alleen op zijn eigen situatie, ook voor een aantal van zijn maats dreigt een nakend vertrek. “Men heeft hier met het aantrekken van Stijn Vreven als nieuwe coach, een duidelijk signaal gegeven naar volgend seizoen toe. Daar past mijn status als zaalvoetbalinternationaal niet meer in. We hebben daar een goed gesprek over gehad. Ik wil dat niet zomaar opgeven en verkies er dan voor om andere oorden op te zoeken. Is dat één of twee reeksen lager, dat kan. Tot nu is er uit gesprekken met verschillende teams nog niets uit de bus gekomen. Eerst wil ik sowieso in schoonheid afscheid nemen. Is dat met een titel of promotie ? Graag, dan heb ik mezelf alvast niets te verwijten. En die instelling is er ook bij de maats. Als ik dan toch een puntje van kritiek heb, dan is het wel een gebrek aan communicatie naar de huidige spelersgroep toe. Het bestuur is met een duidelijk standpunt gekomen, heeft dat ook naar de buitenwacht aangegeven, maar ‘vergat’ de spelers in te lichten. Dat is jammer, maar we plaatsen ons daarboven en geven tot de laatste speeldag alles voor Belisia”, besluit kapitein Paulus.