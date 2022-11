Joren Nijs (KHO Bierbeek) lukte een hattrick tegen Boka United en is net papa geworden van tweede zoontje: “Hoegaarden komende zaterdag wil ik niet missen”

Toch even terug naar vorige zondag, want zo’n ruime score zie je niet iedere week op het hoogste provinciale niveau. “Ik denk niet dat ik het zelf al mocht meemaken in een eerste ploeg”, knipoogt Joren Nijs, zelf goed voor een hattrick na de pauze. “Of we niet beter de voet van het gaspedaal hadden gehaald na die 0-3 halfweg? Tja, we beseffen wel dat we hiermee nog meer in de kijker gaan lopen als één van de titelkandidaten bij uitstek. Maar je kent de trainer, die heeft graag dat we negentig minuten lang ons voetbal blijven spelen. En zelf wilde ik natuurlijk ook maar al te graag mijn goaltje meepikken (knipoogt). We zijn dus hoge druk blijven zetten, zodat ze het bij Boka op een gegeven moment ook niet meer wisten. Nu, we wisten dat ze in een mindere periode zaten en redelijk veel geblesseerden telden. Maar zo’n doelpuntenkermis was toch een beetje onverhoopt. Eindelijk spelen we opnieuw het goede voetbal dat we in de seizoensaanhef vaak opdisten.”

Heroptreden Bache

Nijs hield het zelf niet bij één treffer, maar scoorde in die tweede helft prompt een hattrick. “Ongelooflijk maar waar, want ik ben als flankspeler verre van een doelpuntenmachine”, lacht hij. “Het was ook al even geleden, van de match tegen Linden een kleine twee maanden terug om precies te zijn. Dit is alleszins goed voor het vertrouwen, voor mezelf en dat van de ploeg. Want we bleven de voorbije weken dan netjes bovenin meedraaien, maar aanvallend was het toch allemaal een stuk minder sinds het uitvallen van spits Bache. Het was ook geen geval dat Wout er net tegen Boka opnieuw bij was, want hij doet de ploeg beter draaien.”

Ex-club Hoegaarden

Eén en ander betekent dat de manschappen van trainer Lavigne opnieuw de leiding hebben overgenomen van concurrent Fenixx Humbeek. “Die leidersplaats was op zich al een klein feestje waard. Nu, ik denk wel dat het duidelijk is dat we er kort zullen bij zijn dit seizoen, al is ook Wambeek Ternat aan een straffe comeback bezig. Maar je mag niemand onderschatten in deze reeks. Zo kijk ik zelf uit naar de confrontatie met mijn ex-ploeg Hoegaarden-Outgaarden komend weekend. Zij zijn ook heel sterk bezig met die knappe vierde plaats. Vorig seizoen is dan wel niet gelopen zoals verhoopt, maar de goede band is altijd gebleven. Mijn vrouw gaat er zelfs nog altijd tappen in het weekend. Ook zij wilt er dus heel graag bij zijn zaterdag. Het enige probleem is dat we net mama en papa van een tweede zoontje zijn geworden (lacht). Van trainen zal dus niet zo veel in huis komen, maar zaterdag wil ik er opnieuw staan”, maakt Joren Nijs zich sterk.