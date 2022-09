Joren Nijs, goed voor een goaltje en twee assists, walst met KHO Bierbeek ook over buur Linden heen: “We blijven rustig onder droomstart”

“Nee klopt, ik vond Linden sowieso wel gretig aan de partij beginnen, maar ze lieten het initiatief nadien duidelijk aan ons over”, ondervond uitblinker Joren Nijs aan den lijve. “Maar makkelijk om hun strakke organisatie uit verband te spelen, was het geenszins. Gelukkig beschikken we over een spits als Bache, die momenteel scoort met de ogen dicht zoals in zijn beste dagen. Op het uur kon ik dan met een afstandsschot de 2-0 maken na een doorsteekpass van Benamar en vanaf dan waren we al iets geruster in een goede afloop. Linden toonde zich amper gevaarlijk, waardoor we alles bij mekaar vrij makkelijk de nul op het bord konden houden. En na de derde van de avond was het natuurlijk helemaal boeken toe.”

Boven verwachting

Zo blijft Bierbeek met een perfect rapport aan kop van de rangschikking samen met Liedekerke. “In het begin van de voorbereiding was het nog een beetje zoeken, maar dat is niet meer als logisch als je verschillende nieuwkomers moet inpassen”, meent de flankspeler. “Toch voelde je al snel dat er muziek in deze groep zat. Het vertrouwen was er dus wel dat we een goeie start konden maken. Toch is deze twaalf op twaalf een beetje onverhoopt, temeer daar we niet het makkelijkste programma hadden in deze aanvangsfase van het seizoen.”

“Of iedereen nu al een beetje aan het dromen is geslagen? Nee, gelukkig niet. We blijven er met z’n allen rustig onder, al kunnen ze deze punten niet meer afpakken. Ik stel ook vast dat we nog iedere wedstrijd groeien als ploeg, in die zin moeten we wel in staat geacht worden om een rol van betekenis te gaan spelen.”

Stap hogerop

“Of dat sportieve een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn keuze om de overstap van Hoegaarden te maken? Dat speelde zeker mee, want Bierbeek draait toch vaak mee in de bovenste regionen in eerste”, beaamt Joren Nijs. “In die zin beschouw ik dit als een stap hogerop. Daarbij komt dat we in Hoegaarden door allerlei omstandigheden een heel moeilijk seizoen achter de rug hadden. De klad zat er echt in op den duur en als speler ga je daar mee aan tenonder. Zeker als je zoals ik van nature heel kritisch voor jezelf bent. En als Bierbeek dan voor het tweede jaar op jaar komt aankloppen en zoveel vertrouwen in je uitspreekt, dan doet dat in de eerste plaats heel veel deugd. Dat goaltje en die assists zijn het beste bewijs dat ik het plezier helemaal heb teruggevonden en dat ik me opnieuw in mijn element voel tussen de lijnen.”

