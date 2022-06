Joren Lamers (Sezoens Bocholt): “Zaterdag moeten we onmiddellijk bij de les zijn in belle bij Visé”

Verleden zaterdag was het Bocholtse legioen talrijk afgezakt naar Visé en klaar voor een titelfeestje. De Luikenaars wisten met een nipte 20-19 overwinning een belle af te dwingen. Komende zaterdag weten we wie zich mag kronen tot de Belgische handbalkampioen. Visé heeft het thuisvoordeel en staat scherp om eindelijk die eerste prijs binnen te halen. Bocholt liep averij op, maar is zeker nog niet knock-out.

Op basis van de tweede helft kunnen de Damburgers met het nodige vertrouwen afzakken naar het team van de Limburgse, afscheidnemende coach Korneel Douven. Rots in de branding Joren Lamers (26) is klaar om voor de laatste keer dit seizoen alles uit de kast te halen. Voor volgend seizoen heeft Bocholt zich versterkt met Mattias Van Criekinge (26). De hoekspeler komt over van eerstenationaler Houthalen.

Fifty-fifty kans op de titel

“Het is een loodzwaar seizoen geweest”, valt de ijzersterke verdediger Joren Lamers met de deur in huis. “De meeste jongens zitten op hun tandvlees. Het blessureleed heeft ons parten gespeeld. Gelukkig was iedereen wel op tijd terug voor de titelfinales, maar sommige jongens hebben het nog moeilijk. Visé heeft de laatste weken van de Bene-League de kat uit de boom kunnen kijken. Ze speelden geen Final Four en werden uitgeschakeld in de beker van België. Voor een topteam als Bocholt ligt de lat altijd zeer hoog. Iedereen verwacht dat we alles winnen, maar in de sport gelden er andere regels. We wonnen na verlengingen in een zinderende finale tegen Tongeren de beker van België. In de finale van de Bene-League waren we niet op de afspraak tegen de Lions.”

“Straks zal T1 Bart Lenders, de architect van onze successen afscheid nemen”, vervolgt de interne projectleider bij Profel. “We azen dus op een vijfde Belgische titel. Hoe ik onze kansen inschat? Fifty-fifty. We weten dat het opnieuw een heksenketel gaat worden, maar gelukkig kunnen we ook rekenen op onze trouwe aanhang. Ze moesten niet onderdoen voor de Luikse spionkop (lacht). De hoofdzaak is nu om in de belle onmiddellijk bij de les te zijn. Aanvallend lieten we het verleden zaterdag in de eerste helft volledig afweten. Gelukkig konden we ons herpakken na de peptalk van Lenders en Torfs. Op zes minuten van het einde kwamen we op gelijke hoogte. Helaas niet erop en erover. Toch moeten we ons optrekken aan die tweede helft. We zijn klaar om te knokken tot de laatste snik”, besluit Bocholtenaar Lamers.