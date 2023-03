Joren Lamers (Sezoens Achilles Bocholt): “We gaan in uitverkochte Damburg alles geven tegen Kembit Lions om BENE-League kampioen te worden”

Ook de ervaren rots in de branding Joren Lamers is klaar voor de wedstrijd van het jaar.

“We hebben een seizoen hard gewerkt om als eerste te eindigen en van het thuisvoordeel te kunnen genieten”, weet kind aan huis Joren Lamers, die samen met Ruben Roelants het hart van de verdediging vormt. “Tegen Sporting Pelt konden we in de halve finale van de Final Four het thuis afmaken. We zijn in onze vertrouwde ‘Damburg’ nog steeds ongeslagen. Dat willen we in ere houden met de komst van de Lions.”

Revanche

“We hebben nog een eitje te pellen met Kembit Lions”, vervolgt de interne projectleider bij Profel in Pelt. “Vorig jaar hield de club uit Sittard ons van een zesde titel. We zijn recordkampioen van de BENE-League en zaterdag zijn we uit op revanche. Vorig jaar speelden we echt slecht in die verloren finale. We stonden toen met lome benen tussen de lijnen en nooit konden we ons spel opdringen. Dat mag ons geen tweede keer overkomen. Zaterdagavond in een bruisende sfeer moeten we meteen de koe bij de horens vatten. Onmiddellijk druk zetten en uitpakken met een stevige defense. Vanuit een goede verdediging kunnen we snel omschakelen. Het wapen waar Bocholt elk team pijn kan mee doen.”

Sterke Lions

“Uiteraard zijn de Lions een sterke ploeg”, beseft de 27-jarige sterkhouder Lamers. “Ze hadden wel het nodige geluk tegen Aalsmeer, maar het blijft een lastige tegenstrever. Anderzijds, met de steun van onze trouwe aanhang moet het gewoon lukken. Of de ontgoocheling groot zou zijn bij een nederlaag? Aan een doemscenario wil ik niet denken. Bocholt gaat de BENE-League winnen! We hebben er keihard voor gewerkt. Het was dit seizoen niet evident hoor om zo sterk te staan. Onze succescoach Bart Lenders gaf de fakkel door aan Luc Boiten en dat was aanpassen in het begin van het seizoen. Alles werd niet overboord gesmeten, maar hij heeft natuurlijk zijn eigen manier van werken. Ook moesten we een aantal nieuwe jongens inpassen en snel liep dat wonderwel. Iedereen staat scherp om zaterdagavond kampioen te worden. De kers op de taart van een sterk seizoen in de BENE-League. Uiteraard zijn er nog twee prijzen met de Belgische titel en beker, maar laten we eerlijk wezen. De titel in de BENE-League is toch de grootste en met de meeste uitstraling”, besluit Lamers, die ook nog volgend seizoen zijn Bocholt trouw blijft.