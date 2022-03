Joren Geudens is zoveelste vertrekker bij Rupel Boom: “Niet twijfelen aan onze betrokkenheid”

“En dat maakte de beslissing er helemaal niet makkelijker op”, zegt de 22-jarige centrale verdediger. “Ik was hier altijd heel graag, maar nu heerst er te veel onzekerheid. Volgend jaar begin ik te werken en had ik vooral nood aan stabiliteit op een zo hoog mogelijk niveau. Ik heb er lang over nagedacht en sprak er ook veel over met familie, maar Cappellen bleek een logische keuze. Promotieambities zijn er misschien niet, maar ze willen wel meedoen bovenaan. Met Tom Schipper hebben ze een goede coach en de huidige kern wordt gericht versterkt. Het ziet er goed uit. Of ik opgelucht ben? Eigenlijk wel, want de onzekerheid begon te wegen.”

Betrokkenheid

“Maar het feit dat ik vertrek, doet niets af van mijn intenties om Rupel Boom in eerste nationale te houden. En dat geldt voor alle spelers. Niemand van ons wil een degradatie op zijn palmares en we blijven er ook van overtuigd dat we zullen slagen in ons opzet. Is het niet in de reguliere competitie, dan wel in de barrages. Onze groep bestaat uit winnaars en aan onze betrokkenheid hoeft niemand te twijfelen.”

Druk

“Op bezoek bij Tienen vorige week leden we een zoveelste, frustrerende nederlaag, maar waarom zouden wij dit weekend Patro niet kunnen kloppen? We zijn dit seizoen slechts een keer weggespeeld. Jammer genoeg komt het er te vaak op neer dat we vooraan niet efficiënt genoeg zijn en achteraan brute pech kennen. We geven amper kansen weg, maar verliezen door een afgeweken schot of na een stilstaande fase. We kunnen alleen hard werken om er toch voor te zorgen dat het eens keert en áls het kan, dan wel in deze reeks waarin iedereen van iedereen kan winnen. Patro kent een mindere periode en voelt ook druk. Hopelijk kunnen wij daar een keer van profiteren.”