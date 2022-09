Joren Geudens en Cappellen treffen vicekampioen Union in beker, vanavond wacht RC Mechelen: “We willen als leider naar de topper tegen Belisia”

Leider is Cappellen officieel niet meer, Belisia en Sporting Hasselt tellen een punt meer met ook een wedstrijd meer gespeeld, maar woensdagavond kan het vooralsnog ongeslagen geel-rood die koppositie wel gewoon weer innemen. Daarvoor rekenen de bezoekers niet alleen op hun efficiëntie vooraan, maar ook op hun defensieve stabiliteit. De Antwerpse achterhoede moest zich tot dusver maar een keer gewonnen geven in de voorbije drie competitiewedstrijden.

“En dat doelpunt tegen Diegem maakten we dan eigenlijk ook nog zelf”, lacht Geudens, die in het tussenseizoen overkwam van Rupel Boom en sterkhouder is in het defensieve compartiment. “De bal week af op mij, dus ik zeg doorgaans dat het een owngoal was. Zo scoor ik ook eens. (lacht) Maar het klopt wel dat het op verdedigend vlak goed zit. In de voorbereiding konden we heel moeilijk de nul houden en dat vond ik toen wel een probleem, maar sinds de competitiestart verdedigen we echt goed als ploeg. We rapen elkaars steekjes op en als je als collectief het nodige defensieve werk verzet, krijgt elke tegenstander het moeilijk. Dat was bijvoorbeeld goed te zien tegen Lyra-Lierse. Een ploeg met heel veel offensieve kwaliteiten, maar tegen ons kwamen ze niet verder dan schoten vanop afstand. Op offensief vlak vliegt alles dan weer heel vlot binnen. We komen doorgaans snel op voorsprong en dan hebben we voldoende kwaliteiten om die wedstrijden verder naar onze hand te zetten.”

Topper

“Of dat ook tegen Racing Mechelen zal lukken, is nog maar de vraag. Een topper? Ik vind van wel. Racing heeft toch best wat middelen en naar wat ik hoor, konden ze dit seizoen al meer punten hebben. Ze zullen erop gebrand zijn om een nog ongeslagen Cappellen als eerste een hak te zetten, het wordt dus een te duchten tegenstander. Ik denk dat niemand graag op bezoek gaat bij Racing.”

“En dan is er nog de trainer natuurlijk (Greg Vanderidt, red.) die een groot deel van onze groep kent. Ik werkte zelf ook zo’n drie jaar met hem samen bij Rupel Boom. Hij kent mijn sterke en zwakke punten ongetwijfeld. Benieuwd hoe hij ze zal proberen uitspelen. Wij komen hoe dan ook naar Mechelen om te winnen. Dat proberen we elke wedstrijd en de topper tegen Belisia komend weekend willen we graag opnieuw als leider in gaan.”

Union

Bij Cappellen verkeren ze in elk geval in bloedvorm en dus is het zaak om dat niveau zolang mogelijk op peil te houden. Niet in het minst tot begin november wanneer Union op bezoek komt in het kader van de beker van België. “We zijn tevreden met die loting”, zegt Geudens. “We bleven als een van de laatste ploegen over in de bokaal met ook nog Oostende en Kortrijk als mogelijke tegenstanders. Dat zagen we liever niet gebeuren. (lacht) Met Union krijgen we nu een tegenstander die qua naam misschien niet de grootste is, Antwerp stond hoger op het verlanglijstje bij ons, maar met hun prestaties in zowel binnen- als buitenland bewijzen ze wel stilaan recht te hebben op het statuut van topclub. Het is dus zeker een affiche om naar uit te kijken en wij kunnen de match tegen Racing gebruiken als test om te zien hoe we omgaan met midweekvoetbal.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB