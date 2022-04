Joren Geudens bezorgt Rupel Boom met laatste balcontact zege tegen Dessel (2-1) en ultieme reddingsboei: “Het mooiste scenario denkbaar”

Waanzinnige taferelen. Rupel Boom leek zichzelf niet voor het eerst de duvel aan te doen tegen Dessel nadat het een resem kansen onbenut liet en het laatste kwartier met z’n tienen moest volmaken. Maar diep in blessuretijd knalde Joren Geudens zijn ploeg, met wat mogelijk zijn laatste balcontact voor de Steenbakkers was, naar de zege, 2-1 werd het. Door het gelijkspel van Tienen bij Thes (1-1) en de nederlaag van Francs Borains in Charleroi (1-0), kan Rupel Boom zich volgende zaterdag mits winst bij rode lantaarn La Louvière alsnog rechtstreeks van het behoud verzekeren.

“Je kan het scenario niet mooier schrijven”, aldus matchwinnaar Geudens. “Dit was mijn eerste officiële competitiegoal na wat mogelijk mijn laatste baltoets voor Rupel Boom was (Geudens speelt volgend seizoen voor Cappellen red.). Ik ben volgende week geelgeschorst dus dit is een ongelofelijk speciaal moment. Of ik de goal bewust beleefde? De fase wel, maar dat de scheids vrijwel meteen daarna affloot niet. (lacht) Het was nog enorm spannend op het eind. Dessel ging nog vol voor de zege waardoor er ook voor ons nog ruimte lag met z’n tienen. Volgende week moeten we het afmaken.”

Sterke Lukebakio

Ze werd wat naar de achtergrond verwezen door de late winner van Geudens, maar wat was ze mooi, die openingsgoal van Levi Lukebakio. De winger kwam naar binnen en krulde het leer heerlijk in de verste bovenhoek. “Het was absoluut de bedoeling”, glundert de broer van Rode Duivel Dodi. “Omwille van tactische redenen hoorde ik niet bij de kern tegen Francs Borains, maar deze week kreeg ik het vertrouwen van de coach. Ik voelde me goed en die goal gaf me nog een extra boost. Voor de rust kon ik een paar keer gevaarlijk zijn, maar na de pauze kreeg ik het moeilijker. Door een gebrek aan ritme zat ik wat door mijn krachten heen. Maar deze zege doet ongelofelijk veel deugd.”

Assist Matarrese

Het slotakkoord is voor Lorenzo Matarrese. Maandenlang lag de verdediger in de lappenmand en na zijn eerste trainingsweek moest hij al meteen het laatste half uur vol maken nadat Arrivas uit viel met een schouderblessure. Net hij leverde de assist voor de winning goal. “Ik kom niet uit mijn woorden”, aldus een emotionele verdediger na afloop. “Mijn seizoen was allesbehalve makkelijk en dan dit. Onbeschrijfelijk. Ik wist dat mijn voorzet goed moest zijn omdat het de bal van de laatste kans was. Dit mag niet meer mis gaan.”

Rupel Boom - Dessel Sport 2-1

Rupel Boom: Laverge, Polizzi F., Nzinga, Polizzi L., Abaz (76' Peeters), Lukebakio (65' Bantu), Van Den Steen, Medelinskas, Arrivas (59' Matarrese), Geudens, Sula.

Dessel: Geladé, Verbeek, Lenaerts (27' Peeters), Ghislain, Vanhaen, Versmissen, Maesen (72' Cheprassov), Geukens, Cerigioni, Goor, Boujouh (89' Boujouh).

Doelpunten: 42' Lukebakio (1-0), 48' Geukens (1-1), 94' Geudens (2-1).

Geel: Boujouh, Van Den Steen, Peeters, Geudens, Verbeek.

Rood: 74' Medelinskas (B).