Joren en Jelle De Crick maken mee het mooie weer bij Jong Lede: “Aan tafel ging het vaak over voetbal, soms ook eens over iets anders”

Voetbal derde nationale AJong Lede is aan een prima opmars bezig. Door de recente zeven op negen is de ploeg opgeklommen naar de zevende plaats in derde nationale A. Zondag probeert men op eigen veld te bestendigen tegen Rumbeke. De goede prestaties zijn mede het werk van de broers Jelle en Joren De Crick (28). Het duo werd deze zomer in Lede met elkaar herenigd.

Joren en Jelle De Crick zijn tweelingbroers. Joren blijft twintig minuten ouder te zien, maar dat kan bezwaarlijk een verschilpunt genoemd worden. Zijn er überhaupt wel verschilpunten? Het is toch even zoeken.

Legden jullie hetzelfde parcours af als voetballer?

Joren De Crick: “Onze jeugdjaren liepen aanvankelijk gelijklopend. We begonnen beiden bij de jeugd van Pepingen. Toen we twaalf jaren trokken we naar Dender, vier jaar later belandden we bij Eendracht Aalst. Op ons achttiende kozen we samen voor Ninove.”

Jelle De Crick: “Daar scheidden onze wegen. Joren bleef zeven seizoenen in Ninove spelen, ik bleef vijf campagnes bij de Ninovieters. De laatste vier jaar kwam ik voor Voorde-Appelterre uit. Joren koos vorig jaar al voor Jong Lede. Bij Voorde-Appelterre voelde het vorig seizoen voor mij niet goed meer aan. Een groot deel van onze carrière voetbalden we samen. Ik ben dan ook blij dat we nu weer samen op het veld kunnen staan in Lede.”

In welke mate verschillen jullie als speler?

Joren De Crick: “Ik denk dat de verschillen op dat vlak het grootste zijn. Jelle is technisch veel vaardiger dan ik. Hij kan een actie maken en beschikt over meer snelheid.”

Jelle De Crick: “Joren is veel meer verdedigend ingesteld. Dat verschil is er van bij de jeugd al geweest.”

Supporteren jullie voor dezelfde eersteklasser?

Joren De Crick: “Ik kan me niet anders herinneren dan dat we beiden supporter waren van Anderlecht.”

Jelle De Crick: “We gingen beiden naar school naar het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht. Nogal wat spelers van paars-wit krijgen daar les. Wij zaten samen in de klas met Dennis Praet en Davy Roef. Dan is er uiteraard verbondenheid.”

Zijn er beroepsmatig verschillen tussen jullie?

Joren De Crick: “Ook al niet echt (lacht). We hebben beiden gekozen voor dezelfde studie. Zowel Jelle als ik geven wiskunde. In dezelfde school dan nog (Sint-Godelieve in Lennik, red.). Ik weet niet of de leerlingen ons goed uit elkaar kunnen houden, maar er is wel een verschil. Als ik met Jong Lede verloren heb, blijft dat tot dinsdag in mijn hoofd zitten. Pas na de eerste training is dat gevoel weg.”

Jelle De Crick: “Ik kan mij daar sneller overheen zetten. Een toets is op maandag bij mij niet moeilijker of gemakkelijker dan op andere dagen (lacht). Er is trouwens nog een verschil. We geven weliswaar beiden wiskunde nu, maar in mijn omleiding combineerde ik dat vak met aardrijkskunde. Joren koos voor LO als tweede optie.”

Hebben jullie het voetbal met de paplepel meegekregen?

Joren De Crick: “Toch wel een beetje. Aan tafel ging het vaak over voetbal, soms over iets anders. Verwonderlijk was dat niet. Papa (Dany De Crick, red.) is jarenlang trainer geweest. Destijds was hij aan de slag bij ploegen als Liedekerke en Gooik. Hij ontfermde zich over de jeugd van Eendracht Aalst en was recenter jeugdcoördinator bij Kester-Gooik.”

Jelle De Crick: “Het klopt dat er vaak over voetbal werd gesproken. We wonen nu niet meer in het ouderlijk huis, maar bellen wel eens op om bij elkaar te kunnen ventileren. Op school doen we dat niet, dan moeten we op de leerlingen letten (lacht).”

Welke ambities hebben jullie met Jong Lede?

Joren en Jelle De Crick quasi unisono. “We willen met Jong Lede naar boven blijven kijken. Waarom zouden we met deze ploeg niet naar de top vijf mogen lonken? Laat ons echter eerst voorbij Rumbeke geraken. Dat moet een eerste uitdaging zijn.”