Joren Dom voor OHL – AA Gent: “Goed spelen én winnen”

Naast de ongelukkige Ewoud Pletinckx die vorige week zaterdag in Sint-Truiden aan zijn botsing met doelman Cojucaru een zware hersenschudding én een geperforeerd trommelvlies over hield, zal zondag ook de zieke tweede doelman Nordin Jackers niet op het wedstrijdblad staan. Voor het overige lijkt bij OHL iedereen die onlangs een voedselvergiftiging of een infectie opliep, hersteld. Bij AA Gent heerste deze week dan weer een buikgriepepidemie, maar allicht geraken de meeste basisspelers wel fit.

Joren Dom leeft met vertrouwen naar het duel met AA Gent toe. “Wij spelen doorgaans goed en dwingen elke wedstrijd meerdere goede kansen af, maar werkten die de jongste wedstrijden niet afdoende af. Neem nu onze vorige thuismatch tegen Racing Genk. Die verloren wij onverdiend met 0-1. Wij weten dus wat ons te doen staat tegen Gent: even goed voetballen maar de kansen die we zullen krijgen ook afwerken. En winnen.”

Leuke affiche

OHL – AA Gent is een leuke affiche. Een strijd tussen twee goed voetballende ploegen die altijd voor de drie punten gaan. Den Dreef geraakt dan ook goed gevuld, zo blijkt uit de voorverkoop. Sfeertribune K is al een week uitverkocht. De club vraagt de fans zich in het wit uit te dossen, uit eerbetoon voor ex-voorzitter Vichai Srivaddhahaprabha die vier jaar geleden bij een helikoptercrash om het leven kwam.

“Het kan inderdaad een leuke wedstrijd worden”, zegt Joren Dom (32). De voormalige speler van KV Mechelen, Rupel Boom, Dender, Antwerp en Beerschot – waar hij Marc Brys als trainer had - wordt weer aan de aftrap verwacht, zeker nu Ewoud Pletinckx nog out is. Dom was de voorbije zomermercato de eerste aanwinst van OHL. Maar hij kwam pas de jongste drie wedstrijden écht aan bod. Tegen Racing Genk en in Sint-Truiden maakte hij de 90 minuten vol, in Eupen viel hij aan de rust in. Dus 135 speelminuten in drie wedstrijden, terwijl hij in de voorgaande dertien duels bij doorgaans korte invalsbeurten in totaal niet verder kwam dan 111 minuten.

“Dat heeft te maken met het feit dat Ik geblesseerd raakte in de laatste oefenmatch voor de start van de competitie”, zegt hij. “De ploeg, ook de defensie, deed het zonder mij meteen heel goed, zodat er geen reden was om die aan te passen toen ik weer speelklaar was. Trouwens, toen ik van Beerschot naar OHL kwam, wist ik dat ik niet zomaar een basisplaats kon claimen. De spelersgroep van OHL telt veel talent. De sterkste kern waarin ik ooit heb gespeeld”.

“Maar uiteraard ben ik blij dat ik weer meer kan spelen. En ik houd voor mezelf een goed gevoel over aan die matchen tegen Racing Genk, Eupen en Sint-Truiden. Alleen jammer dat we maar één op negen haalden, terwijl er zeker een zeven op negen in zat.”

Trainersdiploma

Het contract van Joren Dom bij OHL loopt tot eind volgend seizoen. Hij wil nog langer op het hoogste Belgische niveau blijven voetballen, maar intussen bereidt hij zich wel al voor op wat volgt na zijn actieve carrière. Over enkele maanden hoopt hij het Uefa A-trainersdiploma te halen. “Ik volg de cursus aan de zijde van onder meer Luc Nilis, Bart Goor, Tomasz Radsinski en Frederik Frans”, zegt hij. “Maar ik wil nu vooral spélen. Zo’n sfeervolle match tegen AA Gent, dat is iets waar ik echt naar uitkijk.”