Joren Dom ruilt degradant Beerschot na vijf jaar in voor OHL: “Als je van 1A hebt geproefd, wil je meer”

Voetbal 1AZijn laatste werkdag op het Kiel zit er op. Na vijf seizoenen Beerschot stapt Joren Dom (32) straks over naar OH Leuven. “Ik ga Beerschot zeker missen, maar ik wou heel graag in 1A blijven”, verklaart Dom zijn overstap.

Het is dat er na Beerschots sportieve rampjaar geen Manneke van het seizoen werd verkozen, want anders had de trofee ongetwijfeld naar Joren Dom gegaan. Terwijl Beerschot zakte naar 1B was Dom één van de weinigen die een constant 1A-niveau haalden. Die prestaties worden nu dus beloond met een transfer naar OHL. Dom mocht na Beerschots degradatie overigens gratis weg, dat was zo contractueel bepaald.

“Ik heb er nochtans alles aan gedaan om een degradatie te vermijden”, benadrukt de inwoner van Kontich. “Het is jammer dat het toch zo ver kwam. Ik ga Beerschot zeker missen, want ik kende hier ook veel mooie momenten en maakte hier heel wat vrienden. Maar ik wou dus graag in 1A blijven. Als je daarvan hebt geproefd en je hebt gevoeld dat je het niveau aankan, dan wil je natuurlijk meer. Bovendien kreeg ik de indruk dat er bij Beerschot momenteel nog wat onduidelijkheid heerst. Leuven kon me een concreter plan voorleggen en gaf me het gevoel dat men me er absoluut bij wou. Los daarvan werkte ik bij Beerschot eerder goed samen met trainer Marc Brys. Alles bij mekaar leek Leuven me dus de beste keuze.”

Westerlo

Overigens trok ook Westerlo nog aan Doms mouw, maar de promovendus viste dus achter het net. “Westerlo is eveneens een prima club en ik was gecharmeerd door de interesse. Als ik nog wat langer had gewacht, zouden er misschien nog andere opties naar boven zijn gekomen. Persoonlijk mocht ik immers terugblikken op een zeer degelijk seizoen. Maar nogmaals: ik was al snel overtuigd door het Leuvense verhaal. Ik ben blij dat alles nu al rond is. Zo kan ik straks met een gerust gemoed op vakantie vertrekken.”

Net omdat Dom tot de laatste match zijn truitje is blijven nat maken, lijkt iedereen in de Beerschotfamilie hem zijn transfer te gunnen. “Ik heb geen enkele negatieve reactie op mijn overstap gekregen”, stipt de polyvalente routinier aan. “Dat doet me vanzelfsprekend plezier en het geeft aan dat ik iets voor de club heb betekend. Zelf kijk ik met trots terug op de titel van twee jaar geleden in 1B. Eerder werd ik ook al met Antwerp kampioen in 1B. Dat blijven toch twee mijlpalen in het Antwerpse voetbal. Maar na tien jaar in ’t Stad is het nu dus tijd om eens andere lucht op te snuiven.”