Joren Dom en Beerschot dolblij met drie punten en clean sheet: “Nu kunnen we opnieuw meer naar boven kijken”

Meer nog dan dubbele assistgever Raphael Holzhauser vonden wij Joren Dom man van de match in Zulte Waregem-Beerschot. Dom stond voor het eerst aan de aftrap sinds hij op 22 november uitviel met een verbrijzelde quadriceps. De 31-jarige rechtsback moest zelfs een kleine operatie ondergaan en miste daardoor zeven wedstrijden. Daarvan won Beerschot er slechts één. Op Zulte Waregem kwam Dom dus nog eens aan de aftrap en hij toonde meteen zijn nut. De verdediger was secuur en zorgde voor de bevrijdende 0-2.

“Het was pas mijn eerste kopbalgoal voor Beerschot”, lacht Dom. “De vorige keer dat ik scoorde met het hoofd was nog voor Antwerp, op het veld van Woluwe-Zaventem. Dat ik er wel heel blij mee was? Ik roep altijd luid als ik scoor hoor, maar in zo’n leeg stadion valt het gewoon meer op (knipoogt). Ach, het was gewoon ook een bevrijding, na een paar moeilijke weken voor mezelf en voor de ploeg.”

Overtuiging

Met een 0-3 zege in het Regenboogstadion sloot Beerschot een slechte reeks van 2 op 24 af. “Dit hadden we nog eens nodig”, benadrukt Joren Dom. “Het is niet leuk als de ploegen onder je beginnen te winnen als je zelf een paar keer na mekaar verliest. Door deze driepunter moeten we weer even niet te veel achterom kijken. In de komende weken kan de blik opnieuw omhoog worden gericht.”

Dat Beerschot geen schoonheidsprijs verdiende voor de zege op Waregem was voor een keer niet belangrijk, vonden Dom en co. En gelijk hadden ze. “Op dit slechte veld was het niet makkelijk voetballen. We wisten dat we het op karakter zou moeten gebeuren. Onze overtuiging maakte het grote verschil. Na het verlies in Eupen hebben we prima gereageerd. In de dagen nadien voelde ik op training al wel dat die ommekeer er zat aan te komen. Verder geeft deze clean sheet ons extra moed. Nu is het zaak om die defensieve stabiliteit in de komende wedstrijden te bevestigen.”