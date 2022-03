Joren Dom (Beerschot) baalt na 2-1-nederlaag tegen Antwerp: “Nooit zo gefrustreerd geweest”

Voetbal 1AHet leek zíjn namiddag te worden. Joren Dom (32) opende de score in de derby tegen zijn ex-club Antwerp, maar Beerschot ging uiteindelijk nipt onderuit met 2-1. Achteraf had scheidsrechter Verboomen het verkorven bij de Kielse Ratten.

“Als je de wedstrijd bekijkt, zat er voor ons veel meer in”, reageerde Dom na de derby. “Deze nederlaag is niet terecht. Dit voelt niet juist aan. Er waren enkele dubieuze fases in ons nadeel.” Waarna Dom de twijfelachtige scheidsrechterlijke beslissingen opsomde. “Ik heb al enkele beelden bekeken. De penaltyfase in de eerste helft... Ik hoor van alle kanten dat het een strafschop was. ‘Pinanti is pinanti’, zeggen ze dan. Er was ook de rode kaart (een tweede geel, red.) voor De Smet. Hij speelde duidelijk de bal, al raakte hij Benson ook met zijn ander been. Als daar gewoon voor een overtreding wordt gefloten, komt de VAR zeker niet tussen. En dan was er ook nog de afgekeurde goal van Shankland...”

Te grote invloed

“Al die fases hadden, op z'n zachtst gezegd, anders geïnterpreteerd kunnen worden. Ik wil de schuld niet enkel bij de scheidsrechter leggen, maar zijn invloed was vandaag te groot. Ik heb nog nooit zo gefrustreerd op het veld gestaan als tijdens het laatste kwartier. Deze wedstrijd zal me heel mijn leven bijblijven. ‘Wat als...?’ Dit was dé kans om de derby te winnen. Jammer dat dat niet lukt door bepaalde omstandigheden waar wij geen vat op hadden.”

Geen stunt dus voor Beerschot, dat minstens een gelijkspel had verdiend. “Of dit de laatste strohalm was? Neen, dat wordt al weken gezegd”, aldus Dom. “We verliezen weer drie punten, dat is de realiteit. Dit is een pijnlijke nederlaag. Maar de moed zakt mij niet in de schoenen, zeker niet na deze prestatie.”

Een kleine troostprijs voor Dom was zijn doelpunt. Hij rondde een knappe aanval van Beerschot af. En dat tegen zijn ex-club. “Ik had op voorhand niet nagedacht of ik zou vieren als ik zou scoren. Ik heb me bewust wat ingehouden tijdens mijn viering. Het Antwerp-publiek heeft me altijd respectvol behandeld, dus doe ik dat ook. Het doelpunt was een mooi moment, maar het is jammer dat het niets oplevert.”

