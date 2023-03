Joren Dehond is opnieuw matchwinnaar bij leider Tempo Overijse: “Wij moeten nu onze job blijven doen”

“Een vrij hobbelig veld en een stortbui aan het begin van de match maakten het aanvankelijk niet makkelijk om te voetballen”, blikt Joren Dehond terug. “Gelukkig kon ik vrij snel de 0-1 maken na een mooie doorsteekpas van De Doncker.”

“Een hele match ging het goed op en af met vooral in de tweede helft veel kansen aan beide kanten. Wij lieten hen aan de bal en konden op de counter toeslaan. Na een collectieve actie zette dit keer De Jonghe mij alleen voor de keeper waardoor ik de score kon verdubbelen.”

“Enkele minuten later werd ik foutief gestopt in de zestien en kon Cocchiere de 0-3 maken. We kregen dan wel nog een goal tegen, maar echt in de problemen zijn we niet meer gekomen. Verdedigend speelden we dan ook weer een sterke partij.”

Blessure positief effect

Voor de tweede keer op een rij was er een zeer belangrijke rol weggelegd voor Joren Dehond. “Daar ben ik heel blij om. Het waren twee moeilijke matchen en dan is het fijn om op deze manier voor de ploeg belangrijk te zijn.”

“Het is moeilijk in te schatten hoever ik van mijn beste niveau zit, maar ik denk dat ik op dit moment gewoon wat frisser ben door de paar weken die ik gemist heb. In dat opzicht heeft mijn blessure wel een positief effect gehad.”

“Dat ik net op tijd fit ben? Ja, we hebben de laatste tijd heel wat geschorsten en geblesseerden. We kunnen dus elke speler uit onze kern goed gebruiken.”

Mag niet meer mislopen

Titelconcurrent Voorde-Appelterre ging opnieuw zwaar de boot in. HO Kalken was met 3-0 te sterk. “Alweer een opsteker voor ons. Wij moeten nu onze job blijven doen.”

Die job houdt in dat Tempo Overijse volgende zaterdag Jong Lede ontvangt. “Opnieuw een zware klus? Klopt. We zullen nog vijf keer dezelfde drive en discipline aan de dag moeten leggen. En zoals al vaker gezegd, makkelijke matchen zullen er niet meer bij zijn. Zeker niet in deze fase van de competitie.”

“Dat het niet meer mag mislopen? Het zou inderdaad niet meer mogen, maar zeker ben je pas wanneer het daadwerkelijk binnen is. Elke week een nieuwe finale.”

Op sociale media zongen de fans alvast “Wij worden kampioen!”. “Dat zij er alvast in geloven, is hun grootste recht. Wij houden de voeten nog even op de grond”, besluit Dehond.

