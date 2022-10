Joren Dehond en Tempo Overijse winnen vlot van Wielsbeke: “Meermaals gehoord dat dit misschien wel de beste prestatie van de afgelopen jaren was”

“In de eerste helft speelden we heel sterk”, luidt de analyse van Joren Dehond. “We hebben de tegenstander hoog vastgezet, waardoor ze nauwelijks balbezit konden houden. We speelden ook goed voetbal en creëerden enkele kansen maar konden niet scoren.”

“In de tweede helft hadden we het in het begin wat moeilijk, maar we scoorden op het juiste moment. Een voorzet van mij vanop links en onze kapitein Delorge stond opnieuw op de goede plaats. Daarna hebben we geen kans meer weggegeven en hebben we heel dominant en volwassen de wedstrijd uitgespeeld. In de kantine na de match hebben we meermaal te horen gekregen dat dit misschien wel de beste match was die ze afgelopen jaren op Tempo hebben gezien.”

Eerste doelpunt

Dehond wist zelf ook te scoren. “Mijn eerste van het seizoen. Ik was wel van mening dat zolang de anderen scoren ik mijn steentje kan bijdragen door in dienst te spelen. Zaterdag was ik er wel wat op gebrand om eindelijk te scoren.”

“Druk van de schouders? Een beetje wel. Ik geef regelmatig een assist wat belangrijk is met een diepe spits (Cocchiere) en een kapitein die makkelijk de weg naar doel vinden. Af en toe zelf een goaltje meepikken, is ook belangrijk voor een speler als mij.”

Quote Waar dit stopt? Hopelijk nog niet meteen Joren Dehond, Tempo Overijse

“Dat die kapitein maar blijft scoren? Ik verschiet er niet van. Het is een grote kwaliteit om een middenvelder te hebben die vaak de weg naar doel vindt en onze ploeg is daar ook op ingesteld. Tegenstanders kennen zijn kwaliteit nu ook, maar voorlopig is hij niet te stoppen.”

Ondertussen zit Tempo Overijse al aan een vijftien op vijftien ook. “Gaat wel lekker. Ja, we halen een heel hoog niveau, ook op training. De motivatie om goed te presteren, is elke week heel groot. Dus hopelijk kunnen we dit verderzetten.

“Waar dit stopt? Hopelijk nog niet meteen. Zaterdag was onze referentiematch en nu zullen we elke week moeten proberen deze prestatie te evenaren”, besluit Dehond.

Tempo Overijse: De Vriendt, De Maeyer, Verdoodt, Van Dyck, Sarkic, Delorge, Cocchiere (76’ Van Den Steen), Dehond, De Jonge ( 80’ Ziwa), Maluka, Houssane (71’ De Doncker).

KSC Wielsbeke: Verhaeghe, Depondt, Wysselinck, Maddens (70’ De Bosscher), Coopman, Wullaert (88’ Callens), Verstraete (88’ Verstaen), Beeuwsaert, Dejaegere, Holvoet, De Winter (64’ Vaneeckhoute).

Doelpunten: 54’ Delorge (1-0), 60’ Maluka (2-0, strafschop), 65’ Delorge (3-0), 90’ Dehond (4-0).

